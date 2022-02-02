አሸባሪው ህወሓት በይስማ ንጉስ ሙዚየም ላይ ዘረፋና ውድመት ፈፅሟል

ደሴ፤ ጥር 25/2014 (ኢዜአ)፡ አሸባሪው ህወሓት በታሪካዊው የይስማ ንጉስ ሙዝየምን መዘረፉንና ማውደሙን የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ሱለይማን እሸቱ ለኢዜአ እንደገለጹት ወሎ የበርካታ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች መገኛ ናት።
ይሁን እንጅ አሸባሪው ህወሓት ሃይማኖታዊ ተቋማትን የጦር ማዘዣ ካምፕ ከማድረጉ ባለፈ በተቋማቱ ላይ ዘረፋና ውድመት ፈጽሟል።
የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ሁሉ ታሪካዊ ቅርሶችና መጽሐፍትን፣ መጽሃፍ ቅዱስንና ቅዱስ ቁርዓኖችን ጭምሮ አቃጥሏል፣ ቀዳዶ ጥሏል።
ለአደዋ ድል መነሻ በሆነውና የውጫሌ ስምምነት በተፈረመበት ቦታ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ተገንብቶ አምና ለአገልግሎት የበቃው የይስማ ንጉስ ሙዚዬምን መዝረፉንና ማውደሙን አስታውቀዋል።
ሙዚየሙ ለቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን ታስቦ ከአደዋ ጦርነት ጋር ግንኙነት ያላቸው ቅርሶች፣ ታሪካዊ መጽሐፍት፣ የውጫሌ ውል 17 አንቀጾችና ሌሎች ቅርሶች በሙዚየሙ ተቀምጠው እንደነበረ ጠቁመዋል።
እነዚህ ቅርሶች በአሸባሪው ህወሓት መውደማቸውና መዘረፋቸው ኃላፊው አመልክተዋል።
ስምንት የደህንነት ዘመናዊ ካሜራና 2 ሺህ የሚጠጉ ታሪካዊ መጽሐፍት መዘረፋቸውን ጠቁመው፤ የተወሰኑ መጽሐፍት አገልግሎት እንዳይሰጡ ተቀዳደው መጣላቸውን አስታውቀዋል።
የሙዚየሙ ህንጻ መስኮቶችና በሮች መሰባበራቸውን የጠቀሱት ኃላፊው፤ የአሸባሪው ቡድን ታጣቂዎች የህንጻውን ግድግዳና ኮርኔስ አበላሽተው መሄዳቸውን ገልጸዋል።
ሙዚየሙን መልሶ ለማልማትና ወደ ስራ ለማስገባት ከክልልና ፌደራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በአምባሰል ወረዳ ባህል ቱሪዝም ጽህፈት ቤት የቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ አያሌው መኮንን በበኩላቸው የሽብር ቡድኑ የእምነት ተቋማትን የማውደም እና የማርከስ ስራ ሰርቷል።
ኃላፊው እንዳሉት እስካሁን በተደረገው የማጣራት ስራ ስምንት አቢያተ ክርስቲያናትና ሁለት መስጅዶች ላይ ጥቃት ማድረሱን አመልክተዋል።
የውጫሌ ውል የተፈረመበት ታሪካዊው የይስማ ንጉስ ሙዚየምም ሙዚየሙን መልሶ የማደራጀት ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል።
በአምባሰል ወረዳ የ03 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ሰይድ ይማም”ታሪካዊ ቦታውን በማልማት ታሪኩ ለትውልድ እንዲተላለፍ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ የተገነባው ሙዚየም በሽብር ቡድኑ መውደሙ አሳዝኖናል” ብለዋል።
የተወሰነ የእርሻ መሬታቸውን ለሙዚየሙ እንዲከለል ሰጥተው እንደነበረ አስታውሰው፤ መልሶ ለማቋቋም የተጀመረውን ጥረት ለማገዝ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ተናግረዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን በ25 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር ወጭ የተገነባው የይስማ ንጉስ ሙዚየም ጥር 6 ቀን 2013 ዓ.ም መመረቁ የሚታወስ ነው።