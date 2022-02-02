ፍርድ ቤቱ በሰዎች ሞትና በንብረት ውድመት የተከሰሱ ግለሰቦችን እስከ 18 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ወሰነ

አሶሳ ጥር 25/2014 (ኢዜአ)…የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሶሳና አካባቢው አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ትናንት ባስቻለው ችሎት በካማሽ ዞን ከሶስት ዓመት በፊት በተከሰተው ግጭት በሞቱ ሰዎችና በደረሰው የንብረት ውድመት ጥፋተኛ ሆነው ያገኛቸውን 11 ግለሰቦች እስከ 18 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ወሰነ።
በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ ለኢዜአ እንደገለጸው ፍርድ ቤቱ በግለሰቦቹ ላይ ቅጣቱን የወሰነው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ካማሽ ወረዳ በደረሰው የሰዎች ሞት እና የንብረት ውድመት ጥፋተኛ መሆናቸውን በዐቃቤ ህግ ማስረጃ በማረጋገጡ ነው።
የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ እንዳስታወቀው በካማሽ ወረዳ የንፁሃን ዜጎች ሕይወት ያለፈውና የንብረት ውድመት የደረሰው ከመስከረም 16 ቀን 2011 ዓ.ም እስከ ታህሳስ ወር 2011 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ በተከሰተ ግጭት ነው።
በግጭቱ የ149 ንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉንና በርካቶች ከአካባቢው መፈናቀላቸውን የጠቀሰው የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ፤ በግጭቱ 27 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን አስረድቷል።
ወንጀሉ በጦር መሳሪያ እና በስለታማ መሳሪያዎች ጭምር በመታገዝ የተፈጸመ መሆኑም ተብራርቷል።
ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የፍትህ ሚኒስቴር ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ በእነፀጋዬ ተሰማ የክስ መዝገብ 21 ግለሰቦች ላይ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳት፣ በመሳተፍና በከባድ የሰው ግድያ ወንጀል ክስ መመስረቱን ተገልጿል።
በግለሰቦቹ ዐቃቤ ህግ ያቀረበባቸውን ከ30 በላይ የሰው ምስክሮችንና የሰነድ ማስረጃ ክስ መከላከል ባለመቻላቸው ፍርድ ቤቱ ትናንት በአሶሳ ከተማ ባስቻለው ተዘዋዋሪ ችሎት እስከ 18 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል።
በዚሁ መሰረት አምስተኛ ተከሳሽ ደሳለኝ ደርሴ እና ስምንተኛ ተከሳሽ ታደሰ ኩኩ እያንዳንዳቸው በ18 ዓመት ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፏል።
እንዲሁም ስድስተኛ ተከሳሽ ዘካሪያስ ገለታ በ16 ዓመት ከ6 ወር ፅኑ እስራት፤ 18ተኛ ተከሳሽ ደረጀ ልጅማን፣ 19ኛ ተከሳሽ ወርቁ ኩሜ እና 20ኛ ተከሳሽ ተፈሪ ነገዎ እያንዳንዳቸው በ7 ዓመት ከ8 ወር ፅኑ እስራት እንዲቀጡ ችሎቱ ውሳኔ ሰጥቷል።
አስናቀ ወይም ሽራሙ ድንቃ የተባለው 11ኛ ተከሳሽ ደግሞ በ6 ዓመት ከ6 ወራት ፅኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑ ተገልጿል።
አንደኛ ተከሳሽ ፀጋዬ ተሰማ፣ አራተኛ ተከሳሽ አፅበሃ ኃይለ ኢየሱስ፣ 10ኛ ተከሳሽ የፌደራል ፖሊስ አባል የነበረው ኢንስፔክተር ኃይላይ ግደይ መብራቶም እና 21ኛ ተከሳሽ አያና ቴሶ ባቀረቡት የመከላከያ ማስረጃ የቀረበባቸው የክስ አንቀጽ በመቀየሩ እስከ 9 ወር በሚደርስ ቀላል የእስራት ቅጣት እንዲቀጡ መወሰኑን አመላክቷል፡፡
እነዚህ ተከሳሾች በተዘዋዋሪ ችሎቱ ከተጣለባቸው ቀላል የእስራት ቅጣት በላይ የሚሆን ጊዜ በማረሚያ ቤት ያሳለፉ በመሆኑ በእለቱ ከእስር እንዲፈቱም ወስኗል።
ከዚህም ባሻገር 10ኛ ተከሳሽ የዋስ መብቱ ተከብሮለት ባለፉት ሁለት ችሎቶች ባለመገኘቱ ምክንያት ለዋስትና ያስያዘው 5ሺህ ብር ለመንግሥት ገቢ እንዲሆን ችሎቱ ውሳኔ ሰጥቷል።
ተዘዋዋሪ ችሎቱ ታህሳስ 20 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት በእነፀጋዬ ተሰማ የክስ መዝገብ ተከሰው የነበሩ ቀሪዎቹ 10 ተከሳሾች ላይ የዐቃቤ ህግ እና የሰው ምስክሮች ባለመቅረባቸው ክሱ ለጊዜው እንዲቋረጥ ተወሰኖ እንደነበር ኢዜአ ዘግቧል፡፡