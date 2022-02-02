በአፋር ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ6 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ

ሰመራ፣ ጥር 25/2014 (ኢዜአ) የንግድና ቀጠናዊ ትስስርና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም ተጠሪ ተቋማቶች በአፋር በህወሃት ወራሪ ሀይል ለተጎዱ ወገኖች ከ6 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
የንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስቴር አቶ ገብረ-መስቀል ጫላና የኢንደስትሪ ሚኒስቴር አቶ መላኩ አለበል ድጋፊን ለአፋር ክልል ርእሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ ዛሬ አስረክበዋል።
5 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብና 1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የአይነት ድጋፍ መድረጉና ድጋፉ እንደሚቀጥል ተገልጿል።
የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ሚንስትር አቶ መላኩ አለበል በወቅቱ እንደገለጹት የአፋር ህዝብ የህወሃት ሽብር ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የጠነሰሰውን እኩይ ሴራ በማክሸፍ አኩሪ ታሪክ ሰርቷል።
“አመራሩ ህዝቡን አስተባብሮ በአንድነት በመምራት ለድሉ መገኘት ትልቅ ሚና ተጫውቷል”ያሉት አቶ መላኩ ያለጦርነት መኖር የማይችለው የሽብር ቡድኑን ሴራ ሙሉ በሙሉ እስከሚከሽፍ አንድነታችን አጠናክረን ልንመክት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ገብረ-መስቀል ጫላ በበኩላቸው “የአፋር ህዝብ የሽብር ቡድኑ የሀገሪቱን ገቢና ወጪ ንግድ መስመር በመቆጣጠር ኢትዮጵያን ለማንበርከክ ያደረገውን ሙከራ በማክሸፍ ሃገሩን አኩርቷል”ብለዋል።
ህዝቡ የከፈለው መስዋእትነት መቼም የማይረሳ መሆኑን ገልጸው የተጎዱ ወገኖችን ለመደገፍና በተቋማት መልሶ ግንባታ ተቋሙ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አመልክተዋል።
የአፋር ክልል ርእሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ የህወሃት ሽብር ቡድን ኢትዮጵያዊያንን በተለያዩ መንገዶች በመከፋፈል ሀገር ለማፍረስ ያደረገው ያልተሳካ ሙከራ ዋጋ እያስከፈለው መሆኑን ተናግረዋል።
“ቡድኑ ተስፋ የቀረጠ በመሆኑ አሁንም በየግንባሩ ትንኮሳና የጦርነት ነጋሪት መጎሰሙን ቢቀጥልም ከሰራዊቱ በተጎዳኝ ህዝቡን በማንቃት እየተመከተ ነው” ብለዋል።
በተገኘው ድል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሰራዊቱና ከክልሉ ጎን በመቆም ያሳየው ወገናዊ አጋርነት ትልቅ ድርሻ እንዳለው አስታውቀዋል ።