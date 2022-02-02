በኢትዮጵያ የሚያጋጥሙ ችግርና ፈተናዎችን በወንድማማችነት፣ በትብብርና በመረዳዳት ልናልፋቸው ይገባል

አዲስ አበባ ጥር 25/2014(ኢዜአ) በኢትዮጵያ የሚያጋጥሙ ማናቸውንም ችግርና ፈተናዎች በወንድማማችነት፣ በትብብርና በመረዳዳት ልናልፋቸው ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ።
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሀመድ በበኩላቸው የሶማሌ ህዝብ ለኢትዮጵያ ክብርና ሉአላዊነት ከሌሎች ወገኖቹ ጋር ከጥንት እስከዛሬ በጋራ የቆመ ህዝብ መሆኑን ገልጸዋል::
በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተመራ ልዑክ በጅግጅጋ ከተማ በመገኘት በድርቅ ለተጎዱ የሶማሌ ክልል ወገኖች የእንስሳት መኖ ድጋፍ አድርጓል ።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፤ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ክልሉ ድጋፉን ያደረገው ለሶማሌ ክልል ህዝብ ያለውን አጋርነት በተግባር ለማሳየት ነው፡፡
የአማራ ህዝብ በአሸባሪው ህወሃት ቡድን ከፍተኛ ግፍና ውድመት ቢፈፀምበትም መላው ኢትዮጵያዊያን ከአማራ ህዝብ ጎን በመቆም የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል።
የሶማሌ ክልልን ጨምሮ መላ ኢትዮጵያውያን በሽብር ቡድኑ የተወረሩ ቦታዎች ነጻ እንዲወጡ ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረጋቸውንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
የአማራ ክልል በሽብር ቡድኑ የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ በመገንባት ሂደት ላይ መሆኑን ጠቅሰው የሶማሌ ህዝብና መንግሥት “የአማራና አፋር ጥቃት ጥቃቴ ነው” በማለት ላሳዩት አጋርነት በአማራ ህዝብና መንግስት ስም ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የአማራ ህዝብ ጥቃት ቢፈፀምበትም የወዳጅ ወንድምና እህቶቹ ድጋፍ አልተለየውም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ በኢትዮጵያ የሚያጋጥሙ ማናቸውንም ችግርና ፈተናዎች በወንድማማችነት፣ በትብብርና በመረዳዳት ልናልፋቸው ይገባል ብለዋል።
በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ በርካታ ወገኖቻችን ለጉዳት መዳረጋቸውን ጠቅሰው፤ “ጉዳታችሁ ጉዳታችን ነው” በሚል የአማራ ህዝብና መንግስት በ58 የጭነት ተሽከርካሪዎች የተጓጓዘ የእንስሳት መኖ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሀመድ በበኩላቸው የአማራ ክልል ያደረገው ድጋፍ የወንድማማችና አንድነት መልዕክት በመሆኑ የሶማሌ ህዝብ ትልቅ አድናቆት አለው ብለዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአማራ ክልል በወረራ በመግባት ሰብዓዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ማድረሱ እየታወቀ የአማራ ህዝብና መንግስት ግን ለሶማሌ ክልል በድርቅ የተጎዱ ወገኖቹን በመርዳት አለኝታነቱን አሳይቷል ብለዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በመተባበርና አንድነታችንን በማጠናከር የደረሰብንን ችግር እናልፈዋለን ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያዊ አንድነት ወንድማማችነትና ትብብር ከገባንባቸው ችግሮች የምንወጣባቸው እሴቶች ናቸው እነዚህን ተባብረን እውን እናደርጋቸዋለን እየሄድንበት ያለው መንገድም ይሄው ነው ብለዋል::
ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሀመድ አሸባሪው ህወሓት ህዝብን ለመከፋፈል ቢሰራም ከለውጡ በኋላ ችግሩ እየተፈታና መተባበር እየጎለበተ መጥቷል፤ በክልሉም ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ተፈጽሞ አያውቅም ብለዋል፡፡
የሶማሌ ህዝብ አሸባሪው ህወሓት የፈጸመውን የህልውና አደጋ በመመከት ረገድ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰው፤ ለአብነትም የክልሉ ፀጥታ ኃይሎች በግንባር ተጋድሎ ማድረጋቸውን አንስተዋል።