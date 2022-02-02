በቦረና ዞን የዕለት ደራሽ ድጋፍ ከማቅረብ ባሻገር ድርቅን በዘላቂነት መቋቋም የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራት እየተከነወኑ ነው

አዲስ አበባ ጥር 25/2014(ኢዜአ) በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከሚደረገው የዕለት ደራሽ ድጋፍ ባሻገር ድርቁን በዘላቂነት መቋቋም የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጃርሶ ቦሩ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በዞን የተከሰተው ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ቢሆንም ችግሩን ለመቋቋም በመንግስት በኩል በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ነው፡፡
መንግስት ለዞኑ ነዋሪዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ከማድረግ በተጨማሪ የእንስሳት መኖ አቅርቦት እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በዞኑ ከዚህ ቀደም በሴፊቲኔት መርሃ-ግብር ከታቀፉ ነዋሪዎች በተጨማሪ በድርቁ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን የመርሃ-ግብሩ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ነው ያብራሩት፡፡
መርሃ-ግብሩ ከዚህ ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ በመጠቆም፡፡
ድርቁ በአርብቶ አደሮች ላይ እያደረሰ ያለውን ችግር ለመፍታት አራት ኮሚቴዎች ተዋቅረው ወደ ስራ መግባታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ኮሚቴዎቹ በዋናነት የድጋፍ አቅርቦት፣ የሃብት ማሰባሰብ፣ የእንስሳት መኖ ተደራሽነትና ሌሎች ተያያዥ ስራዎችን እንደሚያከናውኑም ነው ያነሱት፡፡
ለአብነትም በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ550 ሚሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ እቅድ ይዘው ወደ ስራ መግባታቸውንም ነው የገለጹት፡፡
ከአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ በተጨማሪ በዞኑ ድርቅን በዘላቂነት መቋቋም የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በዚህም በዘንድሮ ዓመት ብቻ በዞኑ 18 የተለያዩ አነስተኛ ግድቦች እየተገነቡ መሆኑን ጠቅሰው፤ ግንባታው የአርብቶ አደሩን የውሃ ችግር በመፍታት ረገድ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በዞኑ ያለውን የውሃ ችግር በመቅረፍ ለሌሎች አካባቢዎች የሚተርፍ የእንስሳት መኖ ማምረት እንደሚቻልም ጠቁመዋል፡፡
በተጨማሪም የክልሉ መንግስት 100 ሚሊዮን ብር በመመደብ የአርብቶ አደሩን የገበያ ችግር ለመፍታት ፕሮጀክትን ቀርጾ ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዞኑ በድርቅ ተጎጂ ለሆኑ ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል፡፡