በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት መፎካከር ሳይሆን መተባበር የምንሻበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን

ጥር 25/2014/ኢዜአ/ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት መፎካከር ሳይሆን መተባበር የሚያስፈልግበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው የኢትዮጵያውያን ትብብርና አንድነት ምን እንደሚፈጥር በአሸባሪው ህወሃት ላይ የደረሰው ውርደት ማሳያ ነው ብለዋል።
የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን የእንስሳት መኖ ድጋፍ አድርጓል።
የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ እና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ድጋፉን በተመለከተ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
ዶክተር ይልቃል በመግለጫቸው አሸባሪው ህወሃት በአማራና አፋር ክልሎች በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት መፈጸሙን ተናግረዋል፡፡
“የሽብር ቡድኑ የከፈተውን ወረራ በመቀልበስ ረገድ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ተሳትፈዋል፤ ክልሎች የጸጥታ ኃይላቸውን ወደ ግንባር በመላክ አንድነታቸውን በተግባር አሳይተዋል” ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል የአሸባሪው ህወሃት ወረራን ለመመከት ካደረገው ተሳትፎ ባሻገር አሸባሪው ሸኔን ለማጥፋት ያሳየው ቁርጠኝነት የሚደነቅ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በጥፋት ኃይሎች የገጠማትን ፈተና በአሸናፊነት መወጣቷን ጠቅሰው በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ በሰዎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ተጋግዘን ማለፍ አለብን ብለዋል።
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት መፎካከር ሳይሆን እርስ በእርስ መተባባር የሚያስፈልግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ አንገኛለን ሲሉም ተናግረዋል።
የአማራ ክልል በሽብር ቡድኑ ከደረሰበት ውድመት ሙሉ ለሙሉ ባያገግምም በኦሮሚያ ክልል የድርቅ ተጎጂዎችን ለመደገፍና አንድነታችንን ለማሳየት መጥተናል ብለዋል።
የአማራ ክልል ከ50 በላይ በሚሆኑ ተሽከርካሪዎች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን የእንስሳት መኖ የደገፈ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በ12 ተሽከርካሪ የተጫነው የእንስሳት መኖ ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሷል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፤የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች በርካታ ፈተናዎችን በጋራ ተጋፍጠው ያለፉ ስለመሆናቸው አንስተዋል።
ኢትዮጵያውያን አንድነትና ትብብር ብቸኛ አማራጫቸው ለመሆኑ ደግሞ ከፋፋዩ የህወሃት አሸባሪ ቡድን የደረሰበት ውርደት ማሳያ ነው ብለዋል።
“በኦሮሚያ ክልል ችግር ሲፈጠር የአማራ ክልል ሁሌም ከጎናችን ነው” ያሉት አቶ ሽመልስ፤ ዛሬም በድርቅ ስንፈተን አለኝታነቱን በተግባር አሳይቶናል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ብዙ ችግሮችን በድል ተሻግራ የመጣች አገር መሆኗን ያስታወሱት ፕሬዚዳንቱ፤ አሁንም የገጠመንን ፈተና በትብብርና አንድነት በድል እንወጣዋለን ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያውያን ትብብርና አንድነት ምን እንደሚፈጥር በከፋፋዩና እብሪተኛው የትህነግ ቡድን ላይ የደረሰው ውርደት ማሳያ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለአሉባልታ ጆሮ መስጠትና መለያየት የታናሽነትና የተሸናፊነት ምልክት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት በዜጎች መካከል መፎካከር ሳይሆን እርስ በእርስ መተባባርና ፈተናዎችን በድል መሻገር ይገባል ብለዋል፡፡