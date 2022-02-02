አማራ ክልል በድርቅ ለተጎዱ የኦሮሚያ ክልል ወገኖች ድጋፍ አደረገ

ጥር 25 ቀን 2014 (ኢዜአ)የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን የእንስሳት መኖ ድጋፍ አደረገ።
የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ድጋፉን በተመለከተ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንዳሉት የትግራይ ክልል አዋሳኝ የሆኑት የአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪው የህወሀት ቡድን ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ተፈጽሞባቸዋል።
ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኑ የከፈተውን ወረራ በመቀልበስ ኢትዮጵያ አሸናፊ በሆነችበት ጦርነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ተሳትፈዋል፣ ክልሎች የጸጥታ ሀይላቸውን በግንባር በመላክ አንድነታቸውን በተግባር አሳይተዋል ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ ካደረገው ተሳትፎ በተጨማሪ በክልሉ ውስጥ ያሉ እንደ ሸኔ ያሉ የጥፋት ቡድኖችን ለማጥፋት ያሳየው ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው ብለዋል።
“በእንቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ” እንዲሉ ኢትዮጵያ በጥፋት ሀይሎች እየተፈተነች ባለችበት ወቅት በኦሮሚያ ክልል የከፋ ድርቅ ተከስቷል።
በመሆኑም የአማራ ክልል በሽብር ቡድኑ ከደረሰበት ውድመት ሙሉ በሙሉ ያላገገመ ቢሆንም በኦሮሚያ ክልል የድርቅ ተጎጂዎችን ለመደገፍና አንድነታችንን ለማሳየት መጥተናል ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የአማራ እና የኦሮሞ ህዝብ በርካታ ፈተናዎችን በጋራ ተጋፍጠው ያለፉ ህዝቦች ናቸው ብለዋል።
ክልሉ ከ50 በላይ በሚሆኑ ተሽከርካሪዎች በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የሚሆን የእንስሳት መኖ የደገፈ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በ 12 ተሽከርካሪ የተጫነው ከቦታው ተልኳል።
ኢትዮጵያውያን አንድነትና ትብብር ብቸኛ አማራጫቸው በመሆኑ ከፋፋዩ ትህነግ የደረሰበት ውርደት ማሳያ ነው ብለዋል።
በኦሮሚያ ክልል ችግር ሲፈጠር አማራ ክልል ቀድሞ ደራሽ ነው ያሉት ፕሬዚዳንት ሽመልስ፣ ዛሬም በድርቅ ስንፈተን ቀድሞ አለኝታነቱን አሳይቶናል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በብዙ ችግር እየተፈተነች የመጣች ሀገር መሆኗን አስታውሰው፣ አሁንም በትብብርና አንድነት የገጠመንን ፈተና በድል እንወጣዋለን ብለዋል።