የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎችን ለህግ በማቅረብ የተከናወኑ ተግባራትን ዘላቂ ለማድረግ የአመራሩ ሚና ወሳኝ ነው

ድሬዳዋ፣ ጥር 24 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎችን ለህግ በማቅረብ የተከናወኑ ተግባራትን ዘላቂ ለማድረግ የአመራሩ ሚና ወሳኝ እንደሆነ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ የድሬዳዋ ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ከድር ጁሃር ገለጹ።
በየደረጃው የሚገኘው አመራር ሀገራዊ ለውጡ ያስቀመጣቸውን መሠረታዊ ግቦች ከዳር በማድረስ የለውጥ ፍሬዎቹን ዘላቂ ለማድረግ በቁርጠኝነት መትጋት እንደሚገባው በብልፅግና ፓርቲ የድሬዳዋ አስተዳደር ጽህፈት ቤት አመራሮች አሳስበዋል።
“የብልፅግና ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎች” ላይ የሚመክርና የድሬዳዋ አመራሮች የተሣተፉት ግምገማዊ ስልጠና ዛሬ ተጀምሯል።
በዚሁ ለአንድ ወር በሚዘልቀው ግምገማዊ ስልጠና ላይ የተሣተፉት የድሬዳዋ ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ከድር ጁሃር እንደገለጹት፤ የሀገራዊ ለውጡን መሠረታዊ ፍሬዎች በቁርጠኝነት ዳር ማድረስ የሞት ሽረት ተግባር ነው።
በየደረጃው የሚገኘው አመራር ሀገራዊ ለውጡን እና ባለፉት ሶስት ዓመታት የተገኙ መሠረታዊ ውጤቶችን በማስቀጠል የተሻለ ድል ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበትም አሳስበዋል።
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የህዝንና የሀገርን መሠረታዊ የልማት፣ የዘላቂ ሰላም፣ መልካም አስተዳደር ማስፈንና አንድነትን የማፅናት መሠረታዊ ተግባራትን ዳር ለማድረስ ለተጀመሩ ተግባራት በየደረጃው የሚገኘው አመራር በቁርጠኝነት መትጋት ይጠበቅበታል።
እንደ አቶ ከድር ገለጻ፤ ላለፉት ስድስት ወራት የሀገርን ህልውና በማሻገርና ሀገር አፍራሾቹን የህወሓትና የሸኔ የሽብር ቡድኖችንና ተላላኪዎችን ለህግ በማቅረብ የተከናወኑ ተግባራት ዘላቂ ለማድረግ የአመራሩ ሚና ወሳኝ ነው ።
በግምገማው አስተማማኝ ሰላምና ዘላቂ የህዝብ ለህዝብ ህብረትና አንድነት በመፍጠር ተግባራት ውስጥ የአመራሩን ሚና በመገምገም ለቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት የሚያስችል አቅጣጫ እንደሚቀመጥም አስታውቀዋል።
“በለውጡ ተግባራት ውስጥ ድርብ ተልዕኮ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አመራሮች ተቆርጠው የሚጣሉና ከለውጡ ጎዳና ገለል የሚደረጉ ይሆናል” ብለዋል።
ብልፅግና ፓርቲ የድሬዳዋ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ በበኩላቸው የብልፅግና ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎችን ተንተርሶ የሚኪያሄደው የአመራሩ ግምገማዊ ሥልጠና በቀጣይ ለውጡን በፀና መሠረት ላይ ለማቆም የሚያግዝ ይሆናል ብለዋል።
መንግሥት ከተመሰረተ ወዲህ የሀገርን ከፍታ ለማረጋገጥ የተከናወኑ ተግባራት ውስጥ የአመራሩ ሚና የሚገመገምና መታረም ያለበትን በማረም መቀነስ ያለትን በመቀነስ ለቀጣይ ሥራዎች ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር አቶ ኢብራሂም ገልጸዋል።