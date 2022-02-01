በሰላምና ፀጥታ ዘርፍ የተጀመረው የተቀናጀ ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል

ድሬዳዋ፤ጥር 24/2014 (ኢዜአ)… በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል አስተማማኝ ሰላምና ፀጥታ ለማስፈን የተጀመረው የተቀናጀ ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የፀጥታ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ።
የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የፀጥታ ኮማንድ ፖስት የጋራ ውይይት መድረክ ዛሬ በድሬዳዋ አካሂዷል።
የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ የድሬዳዋ የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዓለሙ መግራ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ጥምር ግብረ-ኃይሉ በሰራቸው ስራዎች የውስጥና የድንበር ዘለል የሽብር ተግባራትን በአስተማማኝ መንገድ ማምከን ችሏል።
የመረጃ ልውውጥ ሥርዓትን በመዘርጋት የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ቡድኖችን እንዲሁም ተላላኪዎቻቸውን በመደምሰስና በቁጥጥር ስር በማዋል ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል።
በቁጥጥር ስር የዋሉትን በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ መሰራቱን አስረድተዋል።
”በአሁን ሰዓት የሽብር ቡድኖቹ በህዝብ መካከል የፈጠሩት መቃቃር ተወግዶ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ በጠንካራ መሰረት ላይ እየተገነባ ይገኛል” ብለዋል፡፡
ኃይማኖታዊና ብሔራዊ በዓላት ያለምንም የፀጥታ ችግር በአስተማማኝ ሁኔታ መከናወናቸው የዚሁ ማሳያ መሆኑን አመልክተዋል።
የሶማሌ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መሐመድ አሊ ሐሰን በበኩላቸው በሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ በብሔራዊ ደህንነት፣ በልዩ ኃይልና ሚሊሻ የሚታገዘው ኮማንድ ፖስት በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል አስተማማኝ ሰላምና ፀጥታማስፈን መቻሉን አስረድተዋል።
ይህም እንደ ሀገር የተጀመረው የለውጥ ጉዞና የህዝቦች ጠንካራ ህብረትና ትስስር ፀንቶ እንዲቀጥል ማድረጉን አመልክተዋል።
የተጎራባች ክልሎች የፀጥታ ኮማንድ ፖስት አልሸባብን ከመከላከል ባለፈ ከኦሮሚያ ፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በአሸባሪው ሸኔ ላይ እርምጃ በመውሰድ በአካባቢው አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን መደረጉን ጠቁመዋል።፡
የክልሉ ዘጠኙ ዞኖች ከጎረቤት ሶማሊያ ጋር የሚዋሰኑ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በድርቅ ሰበብ ውሃና ግጦሽ ፍለጋ ወደ ክልሉ ከሚገቡት ሶማሊያዊያን ጋር አልሻባብ ተቀላቅሎ እንዳይገባ የተጠናከረ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በህገ-ወጥ የሰዎች ፣ የገንዘብና የመሣሪያ ዝውውሮች ላይ እርምጃ ከመውሰድ በተጨማሪ በህገ-ወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ መደረጉን አስታውቀዋል።
እንደ እሳቸው ገለጻ ”እነዚህ ውጤታማ ቅንጅታዊ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ” ።
የምስራቁ ኮማንድ ፖስት በተቀናጀ መንገድ በወሰዳቸው እርምጃዎች ወደ ሶማሊያና ጅቡቲ በሚያደርሱ ሰንሰለታማ ተራሮች ሥር መሽገው የነበሩ የአሸባሪው ሸኔ አባላት ከነጦር መሣሪያቸው በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ ኮሚሽን ኮማንደር ናስር መሐመድ ገልጸዋል።
በምስራቁ ድንበር ቀበሌዎች የሚገኙ ከ100 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ጠንካራ ትስስር በመፍጠርና በማህበረሰቡ ባህላዊ መሪዎች በመታገዘ አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል።
የተናጠልና የጋራ የፀጥታ ሥራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ኮማንደር ናስር አስታውቀዋል።
ኮማንድ ፖስቱ ባለፉት ስድስት ወራት ሽብርተኝነትን በመከላከልና ህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎችን በመቆጣጠር የተሻለ ሥራ መስራቱ ተመላክቷል።