በአሸባሪው ህወሃት ጉዳት የደረሰባቸውን መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ ነው

ጥር 24/2014/ኢዜአ/ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአማራና አፋር ክልል ጉዳት ያደረሰባቸውን የህብረት ስራ ማህበራት ዳግም አደራጅቶ ወደ ስራ ለማስገባት ስትራቴጂ ቀይሶ እየሰራ መሆኑን የፌደራል ህብረት ስራ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የፌደራል ህብረት ስራ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አያልሰው ወርቅነህ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የሽብር ቡድኑ በአማራና አፋር ክልል ከ3 ሺህ በሚበልጡ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ላይ ጉዳት አድርሷል፡፡
ኮሚሽኑ የደረሰውን ጉዳት በሚመለከት ዝርዝር ጥናት እያካሄደ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ጉዳቱ የደረሰው በመሰረታዊ ማህበራቱ ብቻ ሳይሆን በአደራጅ መስሪያ ቤቶች ጭምር መሆኑንም ነው የተናገሩት፡፡
በተጨማሪም የአሸባሪ ቡድኑ ታጣቂዎች ማህበራቱ ገበያ ለማረጋጋት በግዢ የሰበሰቧቸውን የተለያዩ ምርቶች መዝረፋቸውንም ጠቁመዋል፡፡
ኮሚሽኑ ማህበራቱን መልሶ በማደራጀት ወደ ስራ ለማስገባት የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸው፤ በዚህም በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት ጉዳት የደረሰባቸውን ማህበራት እንዲደግፉ እንደሚደረግ ለአብነት አንስተዋል፡፡