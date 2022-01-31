በብሔረሰብ አስተዳደሩ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሄራዊ ፈተና ነገ ይሰጣል-መምሪያው

ሰቆጣ፤ ጥር 23/2014 (ኢዜአ)፡ በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ነገ ለሚጀመረው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቁን የብሔረሰብ አስተደደሩ ትምህርት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ገብረ ህይወት አዱኛ ለኢዜአ እንደገለጹት በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ምክንያት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናው በመደበኛ ሳይሰጥ ቀርቷል።
ዞኑ ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ መውጣቱን ጠቅሰው የመልቀቂያ ፈተናው ከነገ ጥር 24 ቀን 2014 ዓም ጀምሮ ለተከታታይ አራት ቀናት ለመስጠት ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግረዋል።
በዞኑ ሰባት ወረዳዎች 3 ሺህ 335 የመደበኛ ተማሪዎችና የግል ተፈታኞች የመልቀቂያ ፈተናውን እንደሚወስዱ ገልጸዋል።
ከተፈታኞቹ መካከል 199 የሚሆኑት የግል ተፈታኞች መሆናቸውን ያመለከቱት ሃላፊው፤ ቀሪዎቹ የመደበኛ ተማሪዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል።
12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናው በ15 የመፈተኛ ጣቢያዎች እንደሚሰጥ አመልክተዋል።
ተማሪዎችን በስነ ልቦና የማዘጋጀት፣ ፈተናውን የማጓጓዝ፣ የፀጥታ ችግር እንዳይኖር የሚያስችሉ ተግባራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መሰራታቸውን ሀላፊው አስታውቀዋል።