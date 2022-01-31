ዳያስፖራዎች በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉበት አሰራር ሊዘረጋ ይገባል

ጥር 23/2014/ኢዜአ/ በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ዳያስፖራዎች በኢትዮጵያ ዘላቂ የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት የሚያደርጉበት አሰራር ሊዘረጋ እንደሚገባ ኢዜአ ያነጋገሯቸው የዳያስፖራ አባላት ተናገሩ።
ኢትዮጵያዊያን አገር በቀል ድርጅቶችን በራስ አቅም መደገፉ ላይ ብዙ ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለማገዝ ከተቋቋሙ ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነውን የወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ከተለያዩ አገራት ወደ አገር ቤት የመጡ ዳያስፖራዎች ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ወቅት ኢዜአ ያነጋገራቸው ዳያስፖራዎች በኢትዮጵያ በሰብአዊ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ድርጅቶችን በቋሚነት መደገፍ የሁላችንም ሃላፊነት መሆን አለበት ብለዋል።
የመደጋገፍና የበጎ ተግባር ስራ በዘመቻ ብቻ የሚካሄድ ባለመሆኑ ለሰብአዊነት የሚሰሩ ሁሉ ሊበረታቱና ሊደገፉ ይገባል ነው ያሉት።
በተለይም አረጋዊያን፣ ሴቶችና ህጻናትን መደገፍ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ በጎ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
በእንግሊዝ የሚኖሩት ፈትያ ሰማን፤ በኢትዮጵያ የተቸገሩ ወገኖችን ለመርዳት ጊዜና ጉልበት እንዲሁም ገንዘባቸውን ሳይሰስቱ የሚሰሩ ግለሰቦችን ማበረታታትና መደገፍ ይገባል ብለዋል።
በተለይም መቄዶኒያ፣ ጌርጌሴኖን፣ ወንድም ካሊድ ግብረ ሰናይ ድርጅትና ሌሎችንም እያደረጉት ላለው ሰብአዊነት በቋሚነት ልንደግፋቸው ይገባል ነው ያሉት።
በዚህ ዙሪያ መንግስትም ፕሮጀክት ቀርጾ በተለይም ዳያስፖራው በቋሚነት ድጋፍ የሚያደርግበትን አሰራር ቢያመቻች ሲሉ ጠይቀዋል።
ዳያስፖራው ድጋፍ አሰባስቦ የሚልከውን ገንዘብ በፍጥነት ስራ ላይ አውሎ ለውጥ ለማምጣት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል።
ደቡብ አፍሪካ የሚኖሩት በኃይሉ መሃመድ፤ ኢትዮጵያዊያን ከተደጋገፍን የማናልፈው መሰናክል፤ የማንፈታው ችግር የለም ብለዋል።
በኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችና ግለሰቦችን መደገፍ የሁላችንም ሃላፊነት በመሆኑ የሚቻለንን ሁሉ እናድርግ ሲሉ ጠይቀዋል።