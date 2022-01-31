ችግሮችን በድል መወጣት የሚቻለው እንደ አገው ፈረሰኞች በመተማመን ላይ የተመሰረተ አንድነትን ማጎልበት ሲቻል ነው

እንጅባራ፣ ጥር 23/2014(ኢዜአ) “የሚገጥሙ ችግሮችን በድል መወጣት የሚቻለው እንደ አገው ፈረሰኞች በመተማመን ላይ የተመሰረተ አንድነትንና ፅናትን ማጎልበት ሲቻል ነው” ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስገነዘቡ።
የአገው ፈረሰኞች ማህበር 82ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በእንጅባራ ከተማ በድምቀት እየተከበረ ነው።
በበዓሉ ላይ የተገኙት ርዕስ መስተዳድሩ የፈረሰኞች ማህበር ለጥቃቅን ችግሮች ባለመሸነፍና ባልተቋረጠ ፅናትና ጥንካሬ በመስራቱ አሁን ከደረሰበት ደረጃ መድረሱን ገልጸዋል።
የአገው ፈረሰኞች ማህበር ከዞን እና ክልል አልፎ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ በዓል ለመሆን እየበቃ መሆኑን ነው የጠቆሙት።
“ታሪካዊ በዓሉ እየተከበረ ያለው በተለይ እንደ አማራ ክልል ከፍተኛ ችግር ውስጥ ባለንበት ወቅት ነው” ሲሉም ዶክተር ይልቃል ተናግረዋል።
“አሁን የገጠመውን ችግር ማሸነፍ የሚቻለው እንደ አገው ፈረሰኞች ማህበር በፅናት፣ በአንድነትና በዘላቂነት ተባብሮ በመስራትና ችግሮችን በራስ የመፍታት አቅምን በማሳደግ ነው ” ሲሉ አመልክተዋል ።
አሸባሪው ህወሓት ጦርነት ቢለኩስም በአገር መከላከያ ሠራዊት፣ በልዩ ሃይሎችና ሌሎች የፀጥታ አካላት ተጋድሎ ምኞቱን መና ማስቀረት እንደተቻለ የገለጹት ዶክተር ይልቃል፣ አሁንም ከፍተኛ ትግል እንደሚያስፈልግ አመላካች ሁኔታዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል።
“የሚገጥሙ ችግሮችን በድል መወጣት የሚቻለው እንደ አገው ፈረሰኞች ማህበር በመተማመን ላይ የተመሰረተ አንድነትንና ፅናትን ማጎልበት ሲቻል ነው” ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ አስገንዝበዋል።
“ወቅቱ እንደ አገርም ሆነ እንደ ክልል ጠንካራ አንድነትና ሕብረት የሚያስፈልግበት ነው” ያሉት ዶክተር ይልቃል፤ አንድነትን ለሚሸረሽሩ አጀንዳዎች ቦታ ባለመስጠት በጋራ መታገል እንደሚገባ አሳስበዋል።
የብዙ እሴቶች መገለጫ የሆነውን የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓል በዓለም አቀፍ ቅርስነት ለማስመዝገብ በሚደረገው ጥረት ክልሉ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ዶክተር ይልቃል አረጋግጠዋል።
የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው በበኩላቸው፣ “በዓሉ የተገኘ ድልን ብቻ ሳይሆን ድልን እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል እና ጀግንነትን ጭምር ያወረሰ ነው”ብለዋል፡፡
በዓሉ በአድዋ ጦርነት ጀግንነት የሰሩ ፈረሰኞችንና ፈረሶችን ለመዘከር በየዓመቱ የሚከበር ቢሆንም ለዚህ ትውልድ ያለው ትርጉም የላቀ መሆኑን ገልፀዋል።
“በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው የአገው ህዝብ ዛሬም ኢትዮጵያን የወረረ ቡድን ሲመጣ እንደ ቀደመ አባቶቹ ሁሉ ግንባር በመሰለፍ ጀግንነቱን አሳይቷል” ብለዋል።
ይህንኑ የጀግንነትና የድል ማስታወሻ በዓል በዓለም ቅርስነት እንዲመዘገብ እየተሰራ መሆኑን አቶ እንግዳ ጠቁመው፣ ለስኬታማነቱ ሁሉም እንዲተባበርና አስተዋጾ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
በዓሉ በፈረስ ሸርጥ ግልቢያ ትርኢት እየተከበረ ሲሆን ከፌደራል፣ ከክልሉና ከዞን የተውጣጡ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ታዳሚ ሆኗል።