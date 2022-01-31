የአገው ፈረሰኞች በዓል ለአካባቢው ኢኮኖሚና ቱሪዝም መነቃቃት እየፈጠረ ነው- የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር

እንጅባራ ጥር 23/2014 (ኢዜአ)— የአገው ፈረሰኞች ማኅበር በዓል ለአካባቢው ኢኮኖሚና ቱሪዝም መነቃቃት እየፈጠረ መሆኑን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው አስታወቁ።
በእንጅባራ ከተማ እየተከበረ ያለውን የአገው ፈረሰኞች ማህበር 82ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አስመልክቶ በተካሄደው የፓናል ውይይት የአዊ ብሔረሰብ ዋና አስተዳዳሪው አቶ እንግዳ ዳኘው እንዳሉት በዓሉ መከበር ከጀመረ ረዥም ዓመት ቢሆነውም ለአካባቢው ማህበረሰብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲኖረው በማድረግ በኩል ብዙ አልተሰራም።
ከማህበሩ 78ኛ ዓመት በዓል አከባበር ጀምሮ የማህበሩን ታሪክና ለአገር ያበረከተውን ሚና በሚያጎላ መልኩ እየተከበረ መሆኑን ገልፀዋል።
“በዓሉ ከኢትዮጵያዊያን ጀግኖች አርበኞች ጋር የተገናኘ ታሪክ ያለው በመሆኑ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ የሥራ ሀላፊዎች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና ሴቶች እንዲሳተፉበት እየተደረገ ነው” ብለዋል።
በአሉ በተለይ በእንጅባራ ከተማና አካባቢው ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚና የቱሪዝም መነቃቃት እንዲፈጠር ማድረጉን አቶ እንግዳ ተናግረዋል።
ማህበረሰቡ በዓሉ የፈረሰኞች ማህበር በዓል ብቻ አድርጎ ከማየት ወጥቶ የአካባቢው መገለጫና የራሱ በዓል አድርጎ ማክበር መጀመሩን ጠቁመው የዞኑ አስተዳደር በዓሉ ከዞን፣ ክልልና አገር አቀፍ በዓል አልፎ የዓለም አቀፍ ቅርስ ሁኖ እንዲመዘገብ በትኩረት እተሰራ ነው ብለዋል።
በእንጅባራ ከተማ ለፈረሰኞች ማሰልጠኛ የሚሆን ቦታ ከማዘጋጀት ጀምሮ በዞኑ ሊሰሩ የሚችሉ አስፈላጊ ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
“የአገው ፈረሰኞች ማህበር ሁሉን እኩል የሚያሳትፍ የዴሞክራሲና የነጻነት ምሳሌ ጭምር ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ የህዝብ ግንኙት ሃላፊ አቶ አበበ እምቢያለ ናቸው።
በዓሉ በአድዋና ማይጨው ጦርነት ወቅት ታሪክ የሰሩ ጀግኖችንና ፈረሶችን ለመዘከር ያለመ ቢሆንም በውስጡ ለመንግስት ተቋማት ምሳሌ የሚሆኑ የዴሞክራሲ፣ የነጻነትና የእኩልነት እሴቶች መያዙን ገልጸዋል።
“የጀግንነትና የተለያዩ የዴሞክራሲ ባህርያት መገለጫ የሆነውን ይህን በዓል የዓለም ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ተገቢውን ስራ ይሰራል” ብለዋል።
ዛሬ 82ኛ ዓመት የሞላው የአገው ፈረሰኞች ማህበር ከ59 ሺህ በላይ አባላት እንዳሉት መረጃዎች ያሳያሉ።