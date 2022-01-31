የጉምሩክ ኮሚሽን በስድስት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን ይዟል

አዲስ አበባ ጥር 23/2014 (ኢዜአ) የጉምሩክ ኮሚሽን ባለፉት ስድስት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዙን አስታወቀ።
የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ፤ ለኢዜአ እንደገለጹት ተቋሙ በተለይም የኮንትሮባንድ ንግድን በመከላከል በአገር ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት በማስቀረት ጠንካራ ስራ አከናውኗል።
በ2014 በጀት ዓመት አጋማሽ ህገ-ወጥ ንግድንና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመግታትና ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት መደረጉን ተናግረዋል።
በመሆኑም ባለፉት ስድስት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ግምት ያለው የኮንትሮባንድ እቃዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል እንደተቻለ ገልጸዋል።
የምግብ፣ መድሃኒት፣ አደንዛዥ እጽና ሌሎችም በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ ቁሳቁሶች መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በተመሳሳይ አገር ማግኘት የሚገባትን ገቢ ለማሳጣት በህገ-ወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሊላኩ የነበሩ ሸቀጦችም መያዛቸውን አብራተዋል።
የጤናን መስፈርት የማያሟሉ የምግብና መድሃኒት አይነቶች፣ እገዳ የተጣለባቸው ሸቀጦችና ሌሎችም በህገ ወጥ መንገድ ወደ አገር ውስጥ የገቡ የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸውን ተናግረዋል።
ኮንትሮባንድ አገርን ገቢ ከማሳጣት በተጨማሪ በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ምግብና መድሃኒት ወደ ገበያ ሊገቡ ስለሚችሉ ተጨማሪ አደጋ ይኖረዋል።
በመሆኑም በሰዎች ጤና ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
ኮንትሮባንድና ህገ-ወጥ ንግድ የምጣኔ ሃብት፣ ኢንቨስትመንትና አጠቃላይ የንግድ ስርአቱ ላይ ተጽእኖ በመፍጠር የአገር እድገት ላይ ከፍተኛ እንከን የሚፈጥር መሆኑ ይታወቃል።
በ2013 በጀት ዓመት ስድስት ወራት 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃ ተይዞ እንደነበር ይታወሳል።