ከ56 ሺህ ሄክታር በላይ የተፈጥሮ ደን ተከልሎ እንክብካቤ እየተደረገለት ነው -ጽህፈት ቤቱ

ፍቼ ጥር 23/2ዐ13 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከ56 ሺህ ሄክታር በላይ የተፈጥሮ ደን ተከልሎ እንክብካቤ እየተደረገለት መሆኑን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሀብትና ደን ጥበቃ ቡድን መሪ አቶ ጋዲሣ በላቸው ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ ሰባት ወረዳዎችን የሚያዋስን ነባር የተፈጥሮ ደን ከውድመት ለመከላከል ተከልሎ እንክብካቤ እየተደረገለት ነው፡፡
ደኑ የተከለለው የሀገር ሽማግሌዎችን፣ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎችንና ሕዝቡን በማስተባበር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በ103 ቀበሌዎች በደን አያያዝ ሥርዓት ውስጥ የሚያሳትፉ የደን ጥበቃና እንክብካቤ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ሥራ መጀመራቸውንም ገልጸዋል፡፡
በደን ጥበቃው ለሚሳተፉት ከ63 ሺህ የሚበልጡ አርሶ አደሮች ስልጠና መሰጠቱን ቡድን መሪው አስታውቀዋል።
በደን ጥበቃና እንክብካቤ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች በደኑ ተረፈ ምርት ፣ ንብ በማነብና ተያያዥነት ባላቸው ሥራዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል ፡፡
በተለይም በደኑ ዙሪያ የሚኖሩ አርሶ አደሮች የማገዶና የግንባታ እንጨት ፍላጐትን ለማሟላት በጥምር የደን ልማትና እርሻ ፓኬጅ ተደራጅተው መሥራት መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡
በዞኑ ባለፈው ዓመት በተለያዩ ምክንያቶች የተራቆቱ ተዳፋት ቦታዎችን ከእርሻ መሬትነት ነፃ በማድረግ 139 ሄክታር መሬት ከእንስሳትና ሰው ንክኪ ተከልሎ መልሶ ማገገሙን ገልጸዋል፡፡
በደን ጥበቃ ሥራው ከሚሳተፉ መካከል የግራር ጃርሶ የቱሉ ሰላሌ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ፈይሴ ይልማ በአካባቢያቸው ተራራማ ስፍራ የተከለለው ደን ለንብ እርባታ ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል።
ለማገዶና ለከሰል በሚል ደኑን ለጉዳት የሚዳርጉ ግለሰቦችን እየተከላከሉ መሆኑንም ገልጸው፤ “በቅርቡ ለደኑ የተሰጠው ትኩረት ጥበቃውን ለማጠናከር ያስችላል “ብለዋል፡፡
ሌላው የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ነጋሽ ባልቻ ጥብቅ ደኖችን መጠበቅ ለግብርና ስራ ፤ ለእንስሳት እርባታ ወሳኝ መሆኑን በመረዳታቸው ጥበቃውን በተጠናከረ መንገድ እንደሚያከናውኑ ተናግረዋል፡፡
በዞኑ ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ ነባር የተፈጥሮ ደን በመንግሥት፣ በእምነት ቦታዎችና ሸለቋማ ሥፍራዎች እንደሚገኝ የጽህፈት ቤቱ መረጃ ያሳያል፡፡