የሰሜን ሸዋ ህዝብ በሱማሌና ኦሮሚያ ክልሎች በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የእንስሳት መኖ ድጋፍ ላከ

ደብረ ብርሃን ጥር 23/2014 (ኢዜአ) የአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ህዝብ 1 ሺህ 50 ቶን የእንስሳት መኖ በሱማሌና ኦሮሚያ ክልሎች በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ላከ።
የእንስሳት መኖው ትላንት ማምሻውን ከዞኑ ወደየ አካባቢዎቹ ተልኳል ።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ወልደ አማኑኤል “በህወሃትና ሸኔ አጥፊ ቡድኖች የገጠመንን የህልውና ጦርነት ተባብረን በጋራ እንዳሸነፍነው ሁሉ በተፈጥሮ የሚደርሱ ችግሮችንም ተደጋግፈን እንሻገራለን “ብለዋል።
በሱማሌ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በድርቅ ምክንያት በእንስሳት ላይ የደረሰው አደጋ የሀገሪቱን የእንስሳት ዘርፍ ክፉኛ የሚጎዳ መሆኑን ተናግረዋል።
“በድርቅ ምክንያት በእንስሳት ላይ የተከሰተውን ጉዳት ተጋግዘን ችግሩን በጋራ እናልፈዋለን” ብለዋል።
የዞኑ እንስሳት ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ዶክተር ሲሳይ ፋንቴ በበኩላቸው የህወሃት አገር አፍራሽ ቡድን በሰሜን ሸዋ ዞን ከ20 ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው የእንስሳት የህክምና ቁሳቁስና መድሃኒት አውድሟል።
“ባለው ወቅታዊ ችግር የእንስሳት መድሃኒት መላክ ባንችል እንኳ በድርቅ ወደ ተጎዱ አካባቢዎች የእንስሳት መኖ በመላክ አጋርነታችን በተግባር እናሳያለን” ብለዋል።
ለዚህ ይረዳ ዘንድ ከዞኑ ህዝብ የተሰበሰበ የተለያዩ የመኖ አይነቶች መላካቸውን ጠቅሰው፤ መኖው 5 ነጥብ 1 ሚሊየን ብር ግምት ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይም የዝናብ ስርጭት መጠን በመመልከት ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ያሉት ዶክተር ሲሳይ “ይህን አስቸጋሪ ወቅት ተደጋግፎ ለማለፍ ተገቢው እገዛ ይደረጋል” ሲሉ አስታውቀዋል።