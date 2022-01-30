ምክር ቤቶች የህዝብና የአገርን ጥቅም የማያስቀድሙ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ቁጥጥራቸውን ማጠናከር አለባቸው

ጥር 22/2014/ኢዜአ/ ሀገር አቀፍና የክልሎች የህግ አውጭ ምክር ቤቶች የህዝብና የአገርን ጥቅም የማያስቀድሙ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ቁጥጥራቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው ተገለጸ።
የፌደራልና የክልል መንግስታት ግንኙነት አዋጅ 1231/2ዐ13 መውጣቱን ተከትሎ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የህግ አውጭ ምክር ቤቶች የግንኙነት መድረክ በቢሾፍቱ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የፌደራልና የክልል መንግስታት ግንኙነት፣ የአስፈጻሚ አካላት የክትትልና ቁጥጥር አሰራር እንዲሁም የሕግ አወጣጥና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ገለፃና ውይይት ተደርጓል።
ምክር ቤቶች በአስፈፃሚው አካል ላይ ክትትልና ቁጥጥር ቢያደርጉም የተጠያቂነት መጠኑ አሁንም ብዙ እርምጃ አለመጓዙ በመድረኩ ተሳታፊዎች ተነስቷል።
ቀን ከሌሊት የሚሰሩ አስፈጻሚዎች ቢኖሩም የህዝብ ጥቅም ግድ የማይሰጣቸው አስፈጻሚ አካላትም በየደረጃው መኖራቸውን ጠቅሰው ምክር ቤቶች የአገርና የህዝብ ጥቅምን የማያስቀድሙ የስራ ሃላፊዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ቁጥጥራቸውን ማጠናከር አለባቸው ብለዋል።
ለምክር ቤቶች የሚሰጠው ዕይታ የተዛባ መሆኑን በማንሳት እንዲህ አይነቱ የአመለካከት ችግር መስተካከል እንዳለበት አመልክተዋል።
ምክር ቤቶች ከላይኛው እስከታችኛው መዋቅር በቅንጅት የሚሰሩበት መንገድ እንዲኖርም ጠይቀዋል።
በውይይቱ ላይ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ምክትል አፈጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ለተነሱት ሀሳቦች ምላሽ ሰጥተዋል።
ወይዘሮ ሎሚ በዶ የህግ አውጭዎች የምክክር መድረክ ለሁሉም ምክር ቤቶች እንደመተዋወቂያ መዘጋጀቱን በማንሳት፥ ምክር ቤቶች በቅንጅት እንዲሰሩና በተለይ የታችኛው መዋቅር የህግ አውጭ ምክር ቤቶች እንዲጠናከሩ ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው ምክር ቤቶች የሚሰሩትን ስራ ከሚመሩትና ከሚቆጣጠሩት ተቋም በላቀ ሁኔታ ማወቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በተለይ ቋሚ ኮሚቴዎች አስፈፃሚውን አካል በጥብቅ የመቆጣጠር ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸውና ለዚህም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ በአፅንኦት ተናግረዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የእያንዳንዱ ምክር ቤት አባላት የህዝብ አደራ ይዘው መወከላቸውን መገንዘብ እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
የህዝብ ተወካዮች የሀገርና የህዝብ ጥቅምን ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ከፓርቲ በፊት ለሀገርና ለህዝብ ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት።
አፈጉባኤዎቹ አክለውም በህገመንግስቱ መሰረት የሀገሪቱ የመጨረሻ የስልጣን ባለቤት የህግ አውጭ ምክር ቤቶች መሆናቸውን በመጥቀስ፥ ምክር ቤቶቹ ስልጣናቸውን በአግባቡ ስራ ላይ እንዲያውሉ አሳስበዋል።
በተለያየ መንገድ ጫና ለመፍጠር የሚሞክሩ የመንግስት አመራሮችን መታገል የምክር ቤቶች አባላት ኃላፊነት ነው ብለዋል።
ሀገር አቀፉ የህግ አውጭዎች የምክክር መድረክ በቀጣይም ጠንካራ ተቋማትን ለመገንባትና አሰራርን ለማዘመን በየስድስት ወሩ እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን ቀጣዩን መድረክ የኦሮሚያ ክልል እንዲያስተናግድ ተመርጧል።