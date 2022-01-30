በኦሮሚያ ክልል በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት 600ሺህ ሄክታር መሬት ለመሸፈን እየተሰራ ነው

አዳማ ጥር 22/2014(ኢዜአ)…በኦሮሚያ ክልል በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት 600ሺህ ሄክታር መሬት ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
በርዕሰ መስተዳድሩ የተመራው ቡድን በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰትና አዳማ ወረዳዎች በመስኖ የለማ የስንዴ ማሳን ጎብኝቷል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት በተያዘው የበጋ ወቅት በሁለት ዙሮች ለማካሄድ የተያዘውን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ዕቅዱን ለማሳካት ርብርብ እየተደረገ ነው።
በመጀመሪያው ዙር 350ሺህ ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ 355ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ በዘር መሸፈኑን ገልጸዋል።
ልማቱ ኢትዮጵያን ከውጭ ጥገኝነት ለማላቀቅ ዓላማ ያደረገ መሆኑን ገልጸው፣ የአርሶ አደሩን የሥራ ባህል ከመቀየር ባለፈ፤ ሰብልን በመስኖ በዓመት ሶስት ጊዜ ማምረት እንደሚቻል ያስመሰከርንበት ነው ብለዋል።
አፈጻጸሙ ዕቅዱን ሙሉ በሙሉ ማሳካት እንደሚቻል አመላካች ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፣”ግባችን አርሶ አደሩ በዓመት ሶስት ጊዜ አምርቶ በምግብ ራሱን እንዲችል ብቻ ሳይሆን፤ ወደ ኢንቬስትመንት ማሸጋገር ነው” ብለዋል።
በዚህም በቤተሰብ ደረጃ በምግብ ራሳችንን ችለን ከውጭ እያስገባን ያለውን በሀገር ውስጥ ከመሸፈን ባለፈ ለውጭ ገበያ ማቅረብ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞችን ቀርፀን ወደ ትግባራ ገብተናል ብለዋል።
አርሶ አደሩ ከሚያገኘው ምርት 50 በመቶ በመቆጠብ ህይወቱንና የአኗኗር ዘይቤውን ከመለወጥ ባለፈ ወደ ኢንቨስትመንት ለመሸጋገር ከመንግሥት ጋር ያለውን ቅንጅት እንዲያጠናክር አቶ ሽመልስ አሳስበዋል።
ክልሉ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት 900 ሺህ ሄክታር ስንዴ በመስኖ ለማልማት ዕቅድ መያዙንም ተናግረዋል።
በልማቱ በመኽር ወቅት ከሚለማው ስንዴ በእጥፍ የሚበልጥ ምርት እያስገኘ በመሆኑ ከስንዴ ልማት ባለፈ ሌሎች የልማት ፕሮግራሞችን በአርሶ አደርና በአርብቶ አደሩ ዘንድ በማስረፅ ዋነኛ ተዋንያን ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
የምሥራቅ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አባቡ ዋቆ በበኩላቸው በዞኑ 35ሺህ ሄክታር መሬት ስንዴን በመስኖ ለማልማት አቅዶ 61ሺህ ሄክታር መሬት አርሶ በዘር መሸፈኑን ተናግረዋል።
በበጋ ወቅት በሚካሄደው የመጀመሪያው ዙር ስንዴ ልማት 70ሺህ ሄክታር መሬት ለማልማት ርብርብ እየተደረገ መሆኑንና ባለፈው ዓመት የነበረው ልምድ አፈጻጸሙን እንዳሻሻለው አስረድተዋል።
አርሶ አደሩ ከፍተኛ ጉልበት ያላቸውን የውሃ መሳቢያ ጄኔሬተሮች፣ የእርሻ ትራክተሮች፣ የአፈር ማዳበሪያና ምርጥ ዘር በወቅቱ በማድረስ ከዕቅድ በላይ መከናወኑን ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል።
በዞኑ በበጋ ወቅት በመስኖ ከሚለማው ስንዴ በሄክታር ከ40 እስከ 60 ኩንታል እየተገኘበት ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያ ከውጭ ለምታስገባው ለስንዴ ግዢ በየዓመቱ አንድ ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደምታደርግ መረጃዎች ያመለክታሉ።