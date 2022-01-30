የአገው ፈረሰኞችን በዓል በዩኔስኮ በቅርስነት ለማስመዝገብ እየተሰራ ነው

እንጅባራ ጥር 22/2014 (ኢዜአ) የአገው ፈረሰኞችን በዓል በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የእንጅባራ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ አስታወቁ።
ነገ የሚከበረውን 82ኛ ዓመት የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓልን የተመለከተ የፖናል ውይይት በእንጅባራ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል።
የእንጅባራ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ በፓናል ውይይቱ ላይ እንዳሉት የፈረስ ማህበሩን በዓል በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ዩኒቨርስቲው አተኩሮ እየሰራ ይገኛል።
ለዚህም የሚረዱ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ረገድ የዘርፉ ሙሁራንን በማስተባበርና በማሳተፍ አጋዥ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልፀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመበት የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዓላማ መካከል የአገው ፈረሰኞች አመታዊ በዓልን አንዱ ምርምር የሚያደርግበት የእቅድ አካል በማድረግ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የፈረስ ማህበሩ በዓል በፌዴራል ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በ2013 ዓ.ም ተመዝግቦ የምስክር ወረቀት መሰጠቱን ጠቁመው፤ ለዚህም የዩኒቨርሲቲው ሚና ከፍተኛ እንደነበር ጠቅሰዋል።
በምርምር ዘርፉ ከበዓሉ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች መሰረት ያደረገ የአዊ በዓል፣ ቋንቋና ታሪክ እንዲሁም የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓል በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የሚያግዙ የተለያዩ አውደ ጥናቶችን አዘጋጅቷል።
ዛሬ ለ82ኛ ጊዜ የሚከበረውን የፈረስ ማህበሩ በዓልን አስመልክቶ ለ4ኛ ጊዜ ምሁራንን ያሳተፈ አውደ ጥናት እየተካሄደ መሆኑንም አብራርተዋል።
የአገው ፈረሰኞች ማህበር ከአገር አልፎ የአለም ቅርስ እንዲሆን በዩኒቨርሲቲው አስፈላጊው መረጃና ማስረጃዎች በጥናት ተመስርቶ የማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ ይገኛል።
የእቅዱን ግብ ለማሳካትም የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ዶክተር ጋርዳቸው አስታውቀዋል።
”የአገው ፈረሰኞች ማህበር ምስረታ ከአድዋና ከሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ድል ጋር የተያያዘ በመሆኑ በዓሉ የአፍሪካዊያን የነጻነት ምልክት ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ተወካይና የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ አበበ እምቢያለ ናቸው።
የፈረስ ማህበሩ 59 ሺህ አባላት እንዳሉት ጠቅሰው፤አባላቱም ሴቶችንና ወንዶችን ያካተተ በመሆኑ የእኩልነት ተምሳሌት ነው ሲሉ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ማህበሩ የተጣላን በማስታረቅና የተቸገሩን በመርዳት የዘርፈ ብዙ መልካም እሴቶች መገለጫ እንደሆነ ተናግረዋል።
የዘርፈ ብዙ እሴቶች ባለቤት የሆነ የፈረስ ማህበር በዓል በአለም አቀፍ ቅርስነት ለማስመዝገብ እንደ ክልል ቱሪዝም ቢሮ እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ፤ለዚህም አስረጂ ፎቶ ግራፎችንና ቪዲዎችን ጨምሮ ታሪካዊ ማስረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር መሰራት ያለባቸው ስራዎችም በትኩረት እንደሚሰሩ አመላክተዋል።
በፓናል ውይይቱ ላይ ምሁራን፣የክልልና የፌዴራል የስራ ሃላፊዎች እየተሳተፉ ሲሆን የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች እየቀረቡ ይገኛል።
ነገ በሚከበረው በዓልም ከፍተኛ የክልልና የፌዴራል የስራ ሃላፊዎች ይሳተፋሉ ተብሎም ይጠበቃል።