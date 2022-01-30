ክልሉ በአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጅት አድርጓል

አዲስ አበባ ጥር 22/2014(ኢዜአ) በአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ የሚታደሙ እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጅት መደረጉን የኦሮሚያ ክልል ገለጸ።
በክልሉ በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የከተማ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ ከተሞች እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅት መደረጉን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከዝግጅቶቹ መካከል ከቱሪዝም ኮሚሽንና ከክልሉ ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመሆን ለሆቴል ባለሙያዎች ስልጠና መሰጠቱን ጠቅሰዋል።
እንግዶችን ከማስተናገድ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ባህልና እሴቶች ለማስተዋወቅ ዝግጅት መደረጉንም አብራርተዋል።
ወደ አካባቢው ለሚመጡ እንግዶች ከሚሰጠው ከመስተንግዶ ጎን ለጎን የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን የማስተዋወቅ ስራ እንደሚሰራም ተናግረዋል።
በተጨማሪም ከመሪዎች ጋር ለሚመጡ ባለሃብቶች በአገሪቷ ብሎም በክልሉ ያለውን ምቹ የቱሪዝም ሀብት እንደሚያስተዋውቁም ነው የገለጹት።
አፍሪካዊያን የኅብረቱ ጉባኤ አዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰናቸው ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ያላቸውን ክብር ያሳዩበት መሆኑንም አቶ አዲሱ አንስተዋል።
የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና ለማድረግ በሞከረበት ወቅት የአፍሪካ መሪዎች እና የፓን አፍሪካ አቀንቃኞች ከኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ጎን በመቆማቸውም ምስጋና አቅርበዋል።