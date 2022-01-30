በአሸባሪው ህወሓት ወረራ የተጎዱ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ሐብት እየተሰባሰበ ነው

አዲስ አበባ ጥር 22/2014(ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉና ንብረታቸው የወደመባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የሐብት ማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጹ።
የሐብት ማሰባሰቡ በአገር አቀፍ ደረጃ በተቋቋመው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራውና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችና ተጠሪ ተቋማት በተካተቱበት የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ብሔራዊ ኮሚቴ አማካኝነት እየተከናወነ ይገኛል።
የሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመልሶ ማቋቋሙ የሃብት ማሰባሰብና ስርጭት ስራውን በበላይነት እንደሚመራ ዶክተር ኤርጎጌ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በአማራና በአፋር ክልሎች ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ ሠብዓዊ እርዳታ እየተደረገ እንደሆነም ተናግረዋል።
በአማራ ክልል በጦርነቱና ተያያዥ ምክንያቶች ከ2 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ፣ በአፋር ክልልም በጦርነትና በድርቅ አደጋ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ከተሰበሰቡ መረጃዎች ማረጋገጥ ተችሏል።
ተጎጂዎቹን ለማቋቋም ለ16 ቀናት በቆየውና “እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ “በሚለው የሃብት ማሰባሰቢያ ንቅናቄ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ መሰባሰቡንም ነው የገለጹት።
ከሴቶችና ወጣት አደረጃጀቶችም እንዲሁ ለመልሶ ማቋቋሙ ቀላል የማይባል ድጋፎች እየተደረጉ መሆኑን ሚኒስትሯ አክለው ገልጸዋል፡፡
ከተለያዩ ተቋማትም እንዲሁ 93 ሚሊዮን 696 ሺህ ብር የሚሆን የአይነት ድጋፍ መሰባሰቡን ተናግረዋል።
በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በአማራ ክልል ባለው ተጠሪ ተቋሙ ጭምር በንቅናቄ በተከናወነ የሃብት ማሰባሰብ ስራ በአጠቃላይ ከ2 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማሰባሰብ ተችሏል ብለዋል።
ድጋፉን ለተረጂዎች ለማድረስ በቀጥታ የገንዘብ እንዲሁም የአይነት ድጋፍ የሚያገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎች ልየታ መካሄዱንም ዶክተር ኤርጎጌ አብራርተዋል።
ልየታው ሴቶች፣ ሕጻናት፣ አረጋዊያንና አካል ጉዳተኞች በሚል መካሄዱን ጠቅሰው በአማራ ክልል 174 ሺህ 603 ዜጎች የቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ እየተሰጣቸው ነው ብለዋል።
የቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ ተጠቃሚዎች የአይነት ድጋፍም የሚያገኙ ሲሆን በተጨማሪም ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎችም እንዲሁ የአይነት ድጋፍ እያገኙ ነው ሲሉ አክዋል።
በአጠቃላይ በክልሉ ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ተጎጂዎች ድጋፍ ማግኘታቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል፡፡።