አንድ መቶ በጎ ፈቃደኛ የጤና ባለሙያዎች ለሕክምና ድጋፍ ወደ አማራ ክልል አቀኑ

አዲስ አበባ ጥር 22/2014(ኢዜአ) በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች የተለያዩ የሕክምና ድጋፎች ለመስጠት አንድ መቶ በጎ ፍቃደኛ የጤና ባለሙያዎች ወደ አማራ ክልል አቀኑ።
የሕክምና ባለሙያዎቹ ከጥር 22 እስከ 29 ቀን 2014 በአማራ ክልል የሕክምና ምርመራ፣ ሕክምናና የምክር አገልግሎት ይሰጣሉ፤ መድኃኒትም ያቀርባሉ ተብሏል።
ሸዋሮቢት፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ሐይቅ፣ ባቲ፣ ኩታበር፣ ቆቦና ወልድያ በጎ ፍቃደኞቹ የሕክምና ድጋፋቸውን የሚያቀርቡባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ናቸው።
የበጎ ፍቃደኞቹ ቡድን በጅማ ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ተማሪዎች ኅብረት አስተባባሪነት ከተለያዩ የአገሪቷ አካባቢዎች የተውጣጡ የሕክምና ባለሙያዎችን ያቀፈ ነው።
የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ በኮምፓሽን ኢንተርናሽናልም አስተባባሪነት የሚሰጥ ሲሆን ሰን ራይዝ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያም አጋር ድርጅት ነው።
በኢትዮጵያ የኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር አቶ ፀኃይ ወጣ፤ በጎ ፍቃደኞቹ በጦርነቱ ለተጎዱ የማኅበረሰብ ክፍሎች የሕክምና ድጋፍ ይሰጣሉ ብለዋል።
በተለይም ደግሞ በጦርነቱ ለሥነ-ልቦና ቀውስ ለተጋለጡ የማኅበረሰብ ክፍሎች የምክርና የሥነ-ልቦና ድጋፍ ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ከበጎ ፍቃደኞቹ የጤና ባለሙያ መካከል ማርቆስ ድጉማ፤ ለተገዱት የማኅበረሰብ ክፍሎች ተገቢውን ድጋፍ ለመስጠት ዝግጅቶች ሲደረጉ መቆየቱን ጠቁሟል።
ለእነዚህ የማኅበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረግ የተጎጂዎቹን ሥነ-ልቦናና የቀደመ ሕይወታቸው ለመመለስ ትልቅ መነሳሳት እንደሚፈጥርላቸው ገልጿል።
ሌላዋ የጤና ባለሙያ ቤተልሔም ጌታቸው፤ በሰለጠነችበት የሙያ መስክ ሕክምና በመስጠትና ምርመራ በማካሄድ የበኩሏን ድርሻ ለመወጣት መዘጋጀቷን ተናግራለች።
በጎ ፍቃደኞቹ ሌሎች በጤና እና በሌሎችም የሙያ መስኮች ያሉ ወጣቶች ወደ ሥፍራው በማቅናት ሠብዓዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።