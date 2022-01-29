የህብረቱ ጉባኤ መሪ ሃሳብ አፍሪካውያን በምግብ ራሳቸውን ለመቻል የሚያደርጉትን ጥረት ይበልጥ ያጠናክራል

ጥር 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዘንድሮው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መሪ ሃሳብ አፍሪካውያን በምግብ ራሳቸውን ለመቻል የሚያደርጉትን ጥረት ይበልጥ እንዲያጠናክሩ የሚያግዝ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን ተናገሩ።
በአዲስ አበባ የሚካሄደው 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መሪ ሃሳብ “የአፍሪካ አህጉርን የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፤ የሰው ሃብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ያፋጥናል” የሚል ነው።
አፍሪካ እምቅ ሃብቷን በአግባቡ ተጠቅማ በምግብ ራሷን በመቻል ከጥገኝነት እንዳትላቀቅ በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉባት ይነሳል።
በተለይ ደግሞ የውጭ አገራት አገራት ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና የእጅ አዙር ቀኝ ግዛት ብዙ እንዳትራመድ ቀይዶ የያዛት መሆኑ ይነገራል።
የዘንድሮው የመሪዎች ጉባኤ መሪ ሃሳብን በማስመልከት ኢዜአ ያነጋገራቸው የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን፤ የአህጉሪቷ ዋነኛ የገቢ ምንጭ የሆነውን ግብርና ለማዘመንና በራሳቸው የመልማትና የማደግ ሃሳባቸው ላይ ልምዳቸውን የሚለዋወጡበት ይሆናል ብለዋል።
አፍሪካውያን በምግብ ራሳቸውን ሲችሉ ካልተገባ የውጭ ጫና ነፃ በመውጣት ክብርና ሉአላዊነታቸውን ለማስከበር ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የጉባኤው መሪ ሃሳብ የአህጉሩን ሰፊ ዕድል ያመላክታል ያሉት ዶክተር መለስ የምርት አቅርቦትና የገበያ እጥረት ላይ በመነጋገርና የጋራ ሃሳብ ይዞ ለመተግበር እንደሚያስችል ጠቁመዋል።
በአፍሪካ ጠንካራ የንግድና የገበያ ትስስር መፍጠር ከተቻለ በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ የዳበረ ኢኮኖሚ መፍጠር እንደሚቻል ገልጸው፤ ጉባኤው የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን በመፍታት የመልማት ዓቅምን ለማሳየት ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአፍሪካን የስርአተ ምግብ ችግር ማቃለል ለብዙ ችግሮች አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ኢትዮጵያ በስርዓተ ምግብ በየአመቱ ከጠቅላላ ገቢዋ 55 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር እንደምታጣ ጠቁመዋል።
በመሆኑም ችግሩን ለመፍታት የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ለመተካት ሰፊ ውጥን ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በዓመቱ ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጭ በማድረግ ከውጭ የምታስገባውን የስንዴ ምርት ለማስቀረት የጀመረችው እቅድ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ተናግረዋል።
በዘንድሮ ብቻ ከ16 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የስንዴ ምርት በማምረት 75 በመቶ የሚሆነውን ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለማስቀረት የሚቻልበት ስራ እየተከናወነ እንደሆነ ጠቁመው፤ ተግባሩ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼