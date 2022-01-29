በግብር አሰባሰብ ላይ የሚታዩ ህገ-ወጥነትን ለመከላከል አሰራሩን ማዘመን ያስፈልጋል

ጥር 21/2014 (ኢዜአ) በግብር አሰባሰብ ላይ የሚታዩ ህገ-ወጥነትን ለመከላከል ዘመናዊ የገቢ አስተዳደር ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
የገቢዎች ሚኒስቴር፤ የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርና የጉምሩክ ኮሚሽን 2ኛው ዙር የሰራተኛ፣ የአመራርና የተቋም የዕውቅና እና ሽልማት መርሃ ግብር ዛሬ አካሂደዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በዚህን ወቅት የተጀመረው ሁሉን አቀፍ የግብር አሰባሰብ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡
ዘመናዊ የአሰራር ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ በግብር አሰባሰብ ስርዓት ላይ የሚታዩ ህገ-ወጥነትና ኮንትሮባንድን መከላከል እንደሚገባም ነው የተናገሩት፡፡
ገቢን የመሰብሰብ አቅምን ማሳደግና በእቅድ መፈጸም ለአገራዊ ምጣኔ ሃብት እድገት ፋይዳው የጎላ መሆኑንም አንስተዋል፡፡
በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰበሰበው የገቢ ግብር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢመጣም ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ሃብት አንጻር ግን አሁንም በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት፡፡
የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው በበኩላቸው በ2013 በጀት ዓመት አገር በችግር ውስጥ በነበረችበት ወቅት የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የተቋሙ ሰራተኞች ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የላቀ አፈጻጸም ያስመዘገቡ የተቋሙ ሰራተኞች በትጋት መስራትን የዘወትር ባህላቸው አድርገው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የተቋሙ ሰራተኞች በቀጣይ ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ሃብት አንጻር ተመጣጣኝ የገቢ ግብር ለመሰብሰብ የበለጠ እንዲተጉም አሳስበዋል።
ሽልማትና እውቅና የተሰጣቸው አመራርና ሰራተኞች፤ እውቅናው በቀጣይ ህዝብን በመልካም ስነ-ምግባር ለማገልገል የበለጠ እንደሚያነሳሳቸው ገልጸዋል።
ተቋማዊ ትብብርን ለማጠናከር እንደሚያግዝም እንዲሁ፡፡
የገቢዎች ሚኒስቴር በ2014 በጀት ዓመት ስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከገቢ ግብር 185 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ ከ171 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉ ተገልጿል ።
ይህም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ22 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ወይም ከ14 በመቶ በላይ ብልጫ አለው።