ዩኒቨርስቲው ከቱሪዝም ዘርፍ ሊገኝ የሚገባውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማሳደግ እየሰራ ነው

ጎባ፣ ጥር 21/2014 (ኢዜአ)—የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ በኦሮሚያ ክልል ሶስት ዞኖች ውስጥ የሚገኙ መስህቦችን በማልማት፣ በመጠበቅና በማስተዋወቅ ከዘርፉ ሊገኝ የሚገባውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ሜጋ ፕሮጀክት የማስጀመሪያ ዓውደ ጥናት በባሌ ሮቤ ትናንት አካሄዷል።
ዩኒቨርሲቲው በሁለቱ ባሌና ምዕራብ አርሲ ዞኖች ያሉ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦችን ማልማትና ማስተዋወቅ ላይ ያደረገ አምስት ዓመት ፕሮጀክት ቀርጾ እየሰራ መሆኑ ተመላክቷል፡፡
ፕሮጀክቱ ባህላዊ፣ ታሪካዊና የተፈጥሮ መስህቦችን በማልማት ቀጣይነት ያለው የቱሪዝም ልማት ለማረጋገጥ ትልቅ አበርክቶ እንደሚኖረው ተገልጿል።
በዩኒቨርሲቲው የፕሮጀክቱ ዋና አስተባባሪ ዶክተር ከፍያለሁ ተሰማ እንደተናገሩት በሀገሪቱ በርካታ የቱሪስት መስህቦች ቢኖሩም ለኢኮኖሚያዊ ጥቅም በመዋል ረገድ ሰፊ ክፍተት እንደሚታይ በዘርፉ ላይ የተደረጉት የጥናት ግኝቶች ያሳያሉ።
ለዚህም ዋነኛው ምክንያት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦቹ በተፈለገው ደረጃ የማልማትና የማስተዋወቅ ሥራ ባለመሰራቱ የቱሪስት ፍሰቱ ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው ይህንን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በሶስት ዞኖች ውስጥ በቱሪዝም መስህቦች ማልማት፣ ማስተዋወቅና መጠቀም ላይ ትኩረት ያደረገ ሜጋ ፕሮጀክት ቀርጾ ተግባራዊ ስራ ውስጥ መግባቱን አመልክተዋል።
በክልሉ በሁለቱ ባሌና ምዕራብ አርሲ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦችን ማልማትና ማስተዋወቅ ላይ ትኩረት ያደረገው ይሄው ፕሮጀክት በ5 ሚሊዮን ብር ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ተግባራዊ ይደረጋል ብለዋል።
በፕሮጀክቱ የሚታወቁ መስህቦችን ከማልማትና ማስተዋወቅ በተጓዳኝ ከዚህ በፊት እምብዛም የማይታወቁ መስህቦችን በጥናት መለየትና ማልማት ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል።
የዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ምክትል ፕሬዚዳንት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር በዛብህ ወንድሙ እንደገለፁት ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ ስራ በተጓዳኝ የማህበረሰብ ችግርና ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ ምርምሮችና ማህበረሰብ አቀፍ ፕሮጀክቶችን በማካሄድ ላይ ነው፡፡
ዩኒቨርሲቲው በተለይ በአካባቢው በሚገኙ ዞኖች ውስጥ በግብርና፣ በብዝሃ ህይወትና በቱሪዝም ዘርፍ የልህቀት ማዕከል ለመሆን የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በቱሪዝም ዘርፍ ላይ የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎችና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለማከናወን የታቀደው ሜጋ ፕሮጀክትም የዚሁ ጥረት አንዱ አካል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የባሌ ዞን ቱሪዝም ጽህፈት ቤት የቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ ሽብሩ አብዶ እንዳሉት የባሌ ዞን የበርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች ባለቤት ብትሆንም በዘርፉ ላይ አስፈላጊው ጥናትና የማልማት ስራ ባለመሰራቱ በሚፈለገው ደረጃ የኢኮኖሚ ምንጭ እየሆኑ አይደሉም ፡፡
በዚህም በዞኑ የሚገኙ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ ሌሎች መስህቦችን ከሚጎበኙ የአገር ውስጥና የውጭ ጎብኝዎች ግማሽ ሚሊዮን ብር የማይበልጥ ዓመታዊ ገቢ ብቻ እንደሚሰበሰብ ተናግረዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው በመስህብ ስፍራዎች ዙሪያ ለማከናወን ያቀዳቸው ዝርዝር ስራዎች በአግባቡ ከተተገበሩ ዘርፉን ለማነቃቃት ጉልህ ድርሻ ስላላቸው ለተግባራዊነቱ የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል፡፡
የምስራቅ ባሌ ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ማማ እንዳሉት ፕሮጀክቱ በተባበሩት መንግስታት የባህል፣ የትምህርትና ሳይንስ ተቋም/ዩኔስኮ/ በጊዜያዊ ቅርስነት የተመዘገቡ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክና የሶፍ ኡመር ዋሻን በቋሚነት ለማስመዝገብ የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
በዓውደ ጥናቱ ላይ የቱሪዝም ሚኒስቴርና የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ተወካዮችን ጨምሮ ሌሎች የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ከሶስቱም ዞኖች ተሳትፈዋል።