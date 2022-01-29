የበለጸጉ አገራት የእድገታቸው አንዱ ምስጢር ብሔራዊ መግባባትና እርቅ መፍጠራቸው ነው—ምሁራን

ጎንደር፣ ጥር 21/2014 (ኢዜአ) የበለጸጉ አገራት የእድገታቸው አንዱ ምስጢር ብሔራዊ መግባባትና እርቅ መፍጠራቸው መሆኑን ተገንዝቦ አገራዊ የምክክር መድረኩን ማሳካት እንደሚገባ የጎንደር ዩንቨርሲቲ ምሁራን አስታወቁ።
በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መመካከሩ ለአገር እድገት፣ ብልጽግናና ለዜጎች አንድነት መሰረት የሚጥል አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ መሆኑን ምሁራኑ ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው የታሪክ መምህር እጩ ዶክተር ግርማ ታያቸው ለኢዜአ እንደተናገሩት የተረጋጋ ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የሰፈነባት አገር ለመገንባት የአገራዊ ምክክሩ ፋይዳ የጎላ ነው።
በምክክሩ መድረኩ ሰፊውን ህዝብ በማሳተፍ በመተማመን ላይ የተመሰረተ እጅግ ጥልቅና ግልጽ ውይይት ማካሄድ እንደሚገባ ገልጸዋል።
አሁን የደረሱ ጥፋቶችና በደሎች እንዳይደገሙና በቀጣይነት እንዴት አብሮ መጓጓዝ እንደሚቻል ዓለም አቀፍ ልምዶችን በመቀመር ከራሳችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ መድረኩን ማካሄድ ይገባል” ሲሉም ገልጸዋል።
“በርካታ ያደጉ አገሮች የእድገታቸውና የብልጽግናቸው አንዱ ምስጢር ብሔራዊ መግባባትና እርቅ ነው” ያሉት እጩ ዶክተር ግርማ፣ መድረኩ ለአገር እድገት ብሎም ለዜጎች አብሮነትና አንድነት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈች አገር በመሆኗ የሚያለያዩን ጉዳዮች ቢኖሩም አንድ የሚያደርጉን ታሪካዊ መሰረቶችና እሴቶች በርካታ በመሆናቸው ይህን በሚያጠናክር መልኩ ምክክሩን ማካሄድ እንደሚገባ መምህሩ አመልክተዋል።
ባለመግባባት የትጥቅ ትግል እስከማካሄድ ያደረሱ ቅራኔዎችን በመፍታት በአገራችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የግጭት ምዕራፍ የሚዘጋበት መድረክ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
“አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የተጀመረውን ሂደት ምሁራን በሃሳብና በእውቀት በማገዝ ልንደግፍ ይገባል” ያሉት ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አለሙ ታዬ ናቸው።
“አገራዊ ምክክሩ በአገራችን የፖለቲካ ታሪክ ሂደት ውስጥ የተፈጠሩ አሉታዊ ትርክቶችን በጋራ መግባባትና በአንድነት መንፈስ ተወያይቶ በማረም ለቀጣይ አገራዊ እድገት ገንቢ ሃሳቦችን ለማደራጀት እድል ይሰጣል”ብለዋል።
“በአገሪቱ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አገራዊ የምክክር መድረኩ የሚኖረውን ታሪካዊ ፋይዳ ግምት ውስጥ በማስገባት ዓላማው እንዲሳካ ጠቃሚ ግብአት በመስጠት የድርሻችንን መወጣት አለብን” ሲሉም ተናግረዋል።
በተለይ ያደጉ አገራት ለዕድገታቸው መሰረት ለመጣል ብሔራዊ ምክክርን እንዴት እንደተጠቀሙበት ተሞክሮ በመውሰድ በአገራችንም ውጤታማ ለማድረግ መስራት አለብን” ሲሉ ገልጸዋል።
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ‘’ብሔራዊ ምክክር ለተሻለ አገራዊ መግባባት’’ በሚል መሪ ሃሳብ በርካታ ምሁራንን ያሳተፈ አገር አቀፍ የምርምር ጉባኤ ባለፈው ሳምንት ማካሄዱ ይታወሳል።