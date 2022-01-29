ዳያስፖራው በአፋር ባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች በመሳተፍ ለሀገሩ ልማት የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ

አፋር፣ ጥር 21/2014 (ኢዜአ) ዳያስፖራው በአፋር ክልል ባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች በመሳተፍ ለሀገሩ ልማትና እድገት የድርሻውን እንዲወጣ የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ።
የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ሰኢድ አሃው ለኢዜአ እንደገለጹት የአፋር ክልል በርካታ እምቅ የኢንቨስትመንት አቅም አለው።
ክልሉ ካሉት የኢንቨስትመንት አማራጮች ውስጥ በግብርና ማዕድን ሃብት ልማት፣ በሆቴልና ቱሪዝም ተያያዥ የኢንቨስትመንት መሰኮች ይጠቀሳሉ።
በክልሉ ያለውን የኢንቨስትመንት አቅም በማልማት የአርብቶ አደሩን ህብረተሰብ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ባለፈ የሀገርን ኢኮኖሚ ለመደገፍ ዘርፈ-ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል።
የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች በክልሉ ልማት እንዲሳተፉ በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችና በግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በተደረገው ጥሪ ወደ ሀገር ቤት ለመጡ ዳያስፖራዎች በአፋር ክልል የሚገኙ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ተዘዋውረው እንዲጎበኙ መደረጉን አስረድተዋል።
ከጉብኝቱ በኋላም የዳያስፓራው ማህበረሰብ አባላት በክልሉ በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለመሳተፍ ፍላጎት ማሳየታቸውን ገልጸዋል።
በእንስሳት እርባታ፣ በግብርና፣ ሆቴልና ቱሪዝም፣ በማዕድን ሀብት የልማት መስኮችን ለመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው ማመላከታቸውን አቶ ሰኢድ ተናግረዋል።
የክልሉ ህዝብ ሰላም ወዳድነትና አካባቢው ለወደብ ያለው ቅርበት ምርትን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ አመቺ በመሆኑ ለባለሃብቶች ተመራጭ እንደሚያደርገው አቶ ሰኢድ አስታውቀዋል።
ባለሃብቶችም ሆነ ዳያስፖራው በክልሉ ኢንቨስት ለማድረግ የሚያቀርበውን ጥያቄ ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር ለማስተናገድ ኮሚሽኑ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ክልሉን ከጎበኙ ዳያስፖራዎች መካከል ከካናዳ የመጡት አቶ መሀመድ አሊ እንዳሉት መንግሥት ዳያስፓራው በሀገሩ ልማት እንዲሳተፍ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ያሳየው መነሳሳት የሚያበረታታ ነው።
ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው በመረጡት የኢንቨስትመንት መስክ ለመሳተፍ እየተዘጋጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል።