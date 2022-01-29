ሚኒስቴሩ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞችና አመራሮች ዕውቅና እና ሽልማት ሰጠ

ጥር 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር በ2013 የተሻለ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞችና አመራሮች ዕውቅና እና ሽልማት ሰጥቷል::
የገቢዎች ሚኒስቴር፤የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርና ጉምሩክ ኮሚሽን 2ኛው ዙር የሰራተኛ፣የአመራርና የተቋም የዕውቅና እና ሽልማት መርሃ ግብር ዛሬ አካሂደዋል።
ሚኒስቴሩ “አገልጋይነት መገለጫችን ነው” በሚል መሪ ቃል ዛሬ የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር አዘጋጅቷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ሽልማቱን ሰጥተዋል ።
ሽልማቱ ከ1 እስከ 3 በደረጃ፣ከብር እስከ ፕላቲኒየምና ልዪ ሽልማትን ያካተተ ነው።ዕውቅና እና ሽልማት የተበረከተላቸው ሰራተኞች፣ አመራርና ተቋማትን ጨምሮ ከ260 በላይ ናቸው።
የተቋማት ዕሴቶችን ጠብቆ አገልግሎት መስጠት፣ መልካም ስነ ምግባርና ሌሎች የሽልማት መስፈርቶች ናቸው ተብሏል።
የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው ተሸላሚዎች በስራቸው በመበርታት ለሌሎች አርዓያ ሆነው እንዲቀጥሉ አስገንዝበዋል።
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