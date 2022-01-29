የአማራና የአፋር ክልሎች ነዋሪዎችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም የሚጠበቅብንን ለማድረግ ዝግጁ ነን

ደሴ፣ ጥር 21/2014(ኢዜአ) በጦርነቱ የተጎዱ የአማራና የአፋር ክልሎች ነዋሪዎችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም ዝግጁ መሆናቸውን “ከወገን ለወገን” ድጋፍ አስተባባሪ ገለጹ።
“ከወገን ለወገን” በሚል መርህ በምዕራብ አውስትራሊያ ከተለያዩ ፕሮግራሞች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦ ድጋፉ እየተደረገ ይገኛል፡፡
በባለሃብቱ በአቶ ወርቁ አይተነው አስተባባሪነት ከምዕራብ አውስትራሊያ በተገኘ ገንዘብ በጦርነቱ ለተጎዱ ከ300 በላይ የደሴና መርሳ ከተማ ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ ተደርጓል፡፡
የባለሃብቱ ተወካይ አቶ እሱባለው ልይህ እንደገለጹት በጦርነቱ የተጎዱ የአማራና የአፋር ክልሎች ነዋሪዎችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም የሚጠበቅብንን ለማድረግ ዝግጁ ናቸው፡፡
ባለሃብቱ በዕርዳታ በተሰባሰበው ገንዘብ ላይ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ጨምረውበት በአማራና አፋር ክልሎች በጦርነቱ ለተጎዱ ዜጎች የእለት ደራሽ ምግብ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በነፍስ ወከፍ 25 ኪሎ ግራም ዱቄትና ሁለት ሊትር ዘይት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው፤ ዛሬ በደሴና መርሳ ከተማ ለሚኖሩ 300 አቅመ ደካሞች ድጋፍ አድርገናል ብለዋል፡፡
በቀጣይ በጎንደር ለጭናና ዳባት፣ በአፋር ለጭፍራና ለአጋምሳ ከተማ ነዋሪዎች ተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉንና በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ድጋፉን ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
በደሴ ከተማ ድጋፍ የተደረገላቸው አቅመ ደካሞች በአሸባሪው ህወሓት የእለት ከእለት ኑሯችን ምስቅልቅሉ ቢወጣም የተለያዩ አካላት በሚያደርጉልን የእለት ደራሽ ምግብ የቤተሰቦቻችንን ህይወት ማስቀጠል መቻላቸውን ገልጸዋል፡፡
ድጋፍ ከተደረገላቸው የደሴ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ አዲሴ በላይ እንደገለጹት የቀን ስራ በመስራት በሚያገኙት ገቢ አምስት ቤተሰብ ያስተዳድሩ እንደነበር ተናግረዋል።
ይሁን እንጅ አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት የአካባቢው ልማትና ተቋማት ስራ በማቆማቸው ለችግር ተጋልጠው የእለት ተእለት ኑሯቸውን አስቸጋሪ እንዳደረገው ገልፀዋል።
አሁን ላይ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት በሚያደርጉልን የእለት ደራሽ ምግብ ለጊዜው ህይወታችንን እያስቀጠልን ነው ብለዋል።
ዛሬ የተደረገላቸው 25 ኪሎ ግራም ዱቄትና ሁለት ሊትር የምግብ ዘይት አመስግነው፤ ድጋፉ የእለት ችግራቸውን እንደሚያቃልልላቸው አክለዋል።
በአካባቢው በደረሰው የኢኮኖሚ ውድመትም ሰርተን መብላት ስላልቻልን ዘላቂ ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል፡፡
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ አብዱ ሰይድ በበኩላቸው ከዚህ በፊት የቀን ስራ እየሰሩ አራት ቤተሰብ ያስተዳድሩ እንደነበረ አስረድተዋል፡፡
የሽብር ቡድኑ ከተማዋን ከዘረፋትና ካወደማት በኋላ ግን የሚሰሩባቸው ተቋማትና ድርጅቶች ስለወደሙ በጉልበታቸው እንደበፊቱ ሰርተው የእለት ጉርስ እንኳ ማግኘት ባለመቻላቸው ለችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል፡፡
የተለያዩ ድርጅቶች፣ ዳያስፖራዎችና ባለሃብቶች አልፎ አልፎ በሚያደርጉላቸው ድጋፍ ህይወታቸውን እየመሩ መሆኑንና ዘላቂ ድጋፍ ግን እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል፡፡