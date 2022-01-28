ዳያስፖራዎች በጋምቤላ ክልል በአገልግሎትና በግብርና ዘርፎች የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ለማድረግ ፍላጎት አላቸው

ጋምቤላ፣ ጥር 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) ከተለያየ የዓለም ክፍል የመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች በጋምቤላ ክልል በአገልግሎትና በግብርና ዘርፎች የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ።
በክልሉ ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚውል ከ826 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ አለው።
ለዳያስፖራው የቀረበውን ጥሪ ተቀብለው አገር ቤት ከገቡት የዳያስፖራ አባላት መካከል በጋምቤላ ክልል ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙ ዳያስፖራዎች በኢንቨስትመንት የመሳተፍ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል።
ዳያስፖራዎቹ በክልል ባለው ሰፊ የግብርና፣ የአገልግሎትና ሌሎች የኢንቨስትመንት አማራጮች ለመሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳደረባቸው ጠቁመዋል።
ከእንግሊዝ የመጡት ወይዘሮ ትግስት በቀለ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በክልሉ የአሌሮ ግድብን ጨምሮ በርካታ ለኢንቨስተመንት የሚውል የተፈጥሮ ሀብት በመስክ ጉብኝቱ መረዳት ችለዋል።
በግብርና ኢንቨስትመንት የመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው ጠቅሰው፤ የተፈጥሮ ሀብቱን በማልማት ራስንና አገርን ለመጥቀም የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ከጀርመን የመጡት አቶ አንተነህ ድፋባቸው በሆቴል ኢንዱስትሪና በግብርና ኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የጋምቤላ ክልል ሰፊ የመሬትና የውሃ ሀብት ያለበት ክልል መሆኑን እንደተመለከቱም አስረድተዋል።
የኢትየጵያ ዳያስፖራ ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ኢድሪስ ሙሐመድ እንደገለጹት፤ በአማራና በአፋር ክልሎች የሚደረገውን የመልሶ ማቋቋም ስራ ከመደገፍ ጎን ለጎን የሀገሪቱን ልማት ቀጣይነት ለማረጋገጥ ዳያስፖራው በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍላጎት አለው።
የዳያስፖራ አባላቱ ወደ ጋምቤላ ክልል የመጣውም ይኸንኑ ታሳቢ በማድረግ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዶክተር ሎው ኡቡፕ በበኩላቸው ክልሉ በግብርና፣በማዕድንና በአገልግሎት ዘርፎች ሰፊ የኢንቨስትመንት አመራጭ እንዳለው አብራርተዋል።
በተለይም ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚውል ከ826 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ መኖሩን ጠቁመው፤ በግብርና ኢንቨስትመንት የመሰማራት ፍላጎት ያላቸውን ባለሃብቶች ለማስተናገድ ክልሉ ዝግጁነት እንዳለው ገልጸዋል።