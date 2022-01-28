35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የአህጉሪቱን መሪዎች የቀደመ ተጋድሎ የሚያጸና ነው- የህግ ባለሙያዎች

አሶሳ ጥር 20 / 2014 (ኢዜአ በመዲናይቱ የሚካሄደው 35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የበርካታ አህጉሪቱን መሪዎች የተጋድሎ ጽናት ዳግም የሚያጠናክር መሆኑን በአሶሳ የሚገኙ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ ፡፡
በአዲስ አበባ የሚካሄደውንየህብረቱ የመሪዎች ጉባኤን አስመልክቶ አስተያየታቸው ለኢዜአ ከሰጡ የህግ ባለሞያዎች መካከል አቶ መሃመድ መሃሙድ እንዳሉት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነችው ለአፍሪካ ነጻነት ባደረገችው ተጋድሎ ነው፡፡
ኢትዮጵያን ጨምሮ የበርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ለፓን አፍሪካኒዝም መጠናከር በየጊዜው ከፍተኛ ትግልና ጥረት አድርገዋል፡፡
ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ለመወጣት በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ ብትቆይም እደጥቅል ሲታይ የተረጋጋች ናት ያሉት አቶ መሃመድ በፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ከአገራቸው ርቀው የነበሩ ዳያስፖራዎች ጭምር ተመልሰው በልማት ስራዎች ላይ መሳተፍ መጀመራቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል፡፡
“ይህም በርካታ አፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ጭምር በፓን አፍሪካዊነት መንፈስ ለሀገራቸው እና ለአህጉራዊ አንድነት መጠናከር እንዲታገሉ አድርጓል” ብለዋል ፡፡
እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ በኢትዮጵያ ላይ የሚነዛ ሃሰተኛ ዘመቻ የህብረቱን ጉባኤ ከማስተጓጎል ባለፈ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መቀመጫነትን ለመቀየር ያለመ እንደነበር ጠቅሰው አካሄዱ ኢትዮጵያ ጠል ከሆነ አስተሳሰብ የመነጨ እንደነበር የህግ ባለሙያው ጠቁመዋል፡፡
አዲስአበባየአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እድትሆን የመሪዎቿ ሚና ቀላል እንዳልበር ያስታወሱት የህግ ምሁሩ 35ኛው የህብረቱ ጉባኤ በመዲናዋ እንዲካሄድ በአህጉሪቱ መሪዎች መወሰኑ አመልክተዋል ።
በመዲናይቱ የሚካሄደው የዘንድሮ የህብረቱ ጉባኤም የበርካታ የአህጉሪቱን መሪዎች የቀደመ ተጋድሎ የሚያጸናና አጠናክሮ የሚያስቀጥል መሆኑን አስታውቀዋል።
የህግ ባለሙያዋወይዘሮ አሳየችስሜነህ በበኩላቸው በቅርቡ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የተሳተፈበት የጥምቀትና ታላቁ ሩጫን የመሳሰሉ የአደባባይ ሁነቶች በሰላም መጠናቀቃቸው ኢትዮጵያ እንደ አገር ሰላሟን እየመለሰች መሆኑን ያመላከተ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በሰላም እንዲካሄድ ቁልፉ በኢትዮጵያውያን እጅ ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዋ ሠላማችንን በመጠበቅ ለአገራችን ህልውና የምናደርገውን ርብርብ ማስቀጠል አለብን ሲሉ ተናግረዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ከሶስት ዓመታት በኋላ የህብረቱ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ ሊካሄድ በመሆኑ ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል።