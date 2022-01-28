ስፖርታዊ ውድድሮችን ለወንድማማችነትና አገራዊ አንድነት ማጎልበቻነት ማዋል እንደሚገባ ተመለከተ

ሀዋሳ ጥር 19/2014 (ኢዜአ)ስፖርታዊ ውድድሮችን ለወንድማማችነትና አገራዊ አንድነት ማጎልበት ማዋል እንደሚገባ ተመለከተ።
የክልሉ 19ኛው የባህል ስፖርት፣15ኛው የባህል ትርዒት ፌስቲቫልና ስምንተኛው ስፖርት ሻምፒዮና በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በውድድሮቹ የ11 ዞኖችና ስድስት ልዩ ወረዳዎች ስፖርተኞች ይሳተፋሉ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ እንዳመለከቱት በስፖርታዊ ውድድሮች መሸነፍ፣ማሸነፍና መሸለም ቋሚ ኩነቶች ቢሆኑም፤ በውስጣቸው አንፀባራቂ የሠላምና የአብሮነት እሴቶችን ይዘዋል።
በተለይ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የሚሳተፉባቸው ውድድሮች የባህል ትውውቅና ትሥሥርን እንዲሁም አብሮነትን ለማጠናከር ምቹ አጋጣሚ እንደሚፈጥሩ ጠቅሰዋል ።
በተለያዩ ጊዜያት የሚካሄዱ ውድድሮች ለወንድማማችነትና አገራዊ አንድነት መጎልበት አስተዋፅኦ ማድረጋቸውን ጠቁመው የውድድሩን እሴት አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ሠላም በደፈረሰበት ወቅት የጋሞ አባቶች ይቅርታና ሠላምን በማስተማር ለአገር ተምሳሌት መሆን እንደቻሉ ገልጸው፣ ሁላችንም ከነርሱ ትምህርት ወስደን ለሠላማችን ሚናችንን መወጣት አለብን” ብለዋል።
የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ብላቱ ሻምፒዮናው ወንድማማችነትን ለማጠናከርና ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ብሎም በዘርፉ በአገር አቀፍ ደረጃ ተሳትፎ ለማሳደግ መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።
“የስፖርታዊ ውድድር ፅንሰ ሀሳብ አሸናፊና ተሸናፊን ከመለየት እሳቤ በዘለለ ሠላምና አንድነትን ማጠናከር ነው” ያሉት አቶ ተስፋዬ፣ ስፖርተኞችና ሌሎች የውድድሩ አካላት አብሮነትና ፍቅርን ለማጠናከር ድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል ።
የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ በበኩላቸው “ውድድሮቹ መሠረታዊ የስፖርት መርሆችን በአግባቡ የምንተገብርባቸው፣ በመከባበርና በመዋደድ አንድነታችንን የምናፀናባቸው ሊሆኑ ይገባል” ብለዋል።
ከውድድሩ ተሳታፊዎች መካከል የጋሞ ዞን እግር ኳስ ቡድን ተጫዋች ሙህዲን ሁሴን በሰጠው አስተያየት በውድድሩ ማራኪና ስፖርታዊ ጨዋነት የተላበሰ ጨዋታ በማሳየት ለማሸነፍ መዘጋጀታቸውን ይናግራል።
“በግጥሚያው የተሻለ ብቃት በማሳየትና ውጤት በማስመዝገብ ለብሔራዊ ቡድን የመጫወት ህልሜን ለማሳካት እጥራለሁ” ብሏል።
አርባምንጭ በሠላምና አንድነት የምትታወቅ ከተማ መሆኗን የተናገረው ሙዲን “በሜዳም ሆነ ከሜዳ ውጪ ለእንግዶቻችን ከአባቶቻችን የተማርነውን ክብርና ፍቅር በመስጠት በመካከላችን ያለውን ትስስር እናጠናክራለን “ብሏል ።
የየም ልዩ ወረዳ እግር ኳስ ቡድን መሪ አቶ ምትኩ ሰይፋ በከተማዋ የተደረገላቸው አቀባበልና ከህዝቡ እያገኙ ባሉት ቤተሰባዊ ፍቅር መደሰታቸውን ተናግረዋል።
“ስፖርት ከመሸናነፍ ባሻገር እርስ በርሳችን ይበልጥ እንድንተዋወቅና እንድንቀራረብ የሚያደርገን ጉልህ አይረሴ ማህበራዊ መስተጋብር አለው” ሲሉም ገልጸዋል ።
“ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም በውድድር ወቅትም ሆነ ከውድድር ውጭ ባሉን ጊዜያት ቀረቤታችንን ቤተሰባዊ ለማድረግ እንወጣለን ” ብለዋል።
እስከ የካቲት 3 ቀን 2014 በሚቆየው ሻምፒዮና ላይ በ22 የስፖርት ዓይነቶች ውድድሮች እንደሚካሄዱ ከወጣው መርሀ ግብር ለማወቅ ተችሏል።