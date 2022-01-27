በድሬደዋ ባሉ የኢንቨስትመንት አመራጮች የሶማሌላንድ ባለሀብቶች እንዲሰማሩ ይደረጋል

ድሬዳዋ፤ ጥር 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) የሶማሌላንድ ባለሃብቶች መዋዕለ ነዋያቸውን በድሬደዋ ባሉ የኢንቨስትመንት አመራጮች ላይ እንዲያውሉ ለማድረግ እንደሚሰራ የሶማሌላንድ የኢንቨስትመንትና የኢንዱስትሪ ልማት ሚኒስትር አብዱላሂ አብዱረህማን አስታወቁ።
በሚኒስትሩ የተመራ የከፍተኛ ባለሥልጣናት ልዑክ በድሬዳዋ ያሉ የኢንቨስትመንት አመራጮችን ዛሬ ተመልክቷል፡፡
ሉዑካኑ በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክና በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ መንደር ወደ ስራ የገቡና ወደ ማምረት የተሸጋገሩ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን የሥራ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል፡፡
ለልዑካን ቡድኑ አባላት ድሬዳዋ ለኢንቨስትመነት ሥራ ባላት የተፈጥሮ ሀብቶችና በተጠኑ አዋጪ የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ገለፃ ተደርጎላቸዋል፡፡
ሚኒስትሩ አብዱላሂ አብዱረህማን ድሬዳዋ ለኢንቨስትመንት ሥራ ተመራጭና ወሳኝ መዳረሻ መሆኗን ተናግረው፤ በንግድ፣ በመሠረተ፣ ልማት፣ ግንባታና በዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የንግድና የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ ጠንካራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በጉብኝታቸው የድሬዳዋ ስትራቴጂክ አቀማመጥ፣ የኢንዱስትሪ ፓርክ፣ የሰለጠነ የሰው ኃይልና የመሰረተ-ልማቶች ለኢንቨስትመንትነት ሥራ ወሳኝ መሆናቸውን መገንዘባቸውን አመልክተዋል።
”እንደ ሁለተኛ ቤታችን በምንቆጥራት ድሬዳዋ ባለሃብቶች በስፋት ይመጣሉ” ያሉት ሚኒስትሩ፤ በቀጣይ የሶማሌላንድ ባለሀብቶች ድሬዳዋ ገብተው በኢንቨስትመንት ሥራ እንዲሰማሩ እንደሚደረግ ገልጸዋል፡፡
የልዑካን ቡድኑ የተቀበሉት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድና የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ የሶማሌላንድ ባለሃብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኩ በሚገኙ ሼዶችም ሆነ በኢንዱስትሪ መንደር ወደ ስራ በሚገቡበት ወቅት አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው አረጋግጠዋል።
በድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ የሚመራ ከፍተኛ የባለሥልጣናት ቡድን ተመሳሳይ ዓላማ ያለው የሥራ ጉብኝት በሶማሌላንድ እንደሚካሄድም ጠቁመዋል።
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