በዓለም የጠረጴዛ ቴኒስ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ተወዳዳሪዎችን ለማፍራት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል

አዲስ አበባ፣ ጥር 19/2014(ኢዜአ) በዓለም የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድሮች ኢትዮጵያን የሚወክሉ ብቁ ስፖርተኞችን ለማፍራት ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የ2019 የምስራቅ አፍሪካ ጠረጴዛ ቴንስ ሻምፒዮና ማርታ መሸሻ ተናገረች።
ኢትዮጵያ በአፍሪካና ዓለም አቀፍ ደረጃ ብቁ ተፎካካሪዎችን በማፍራት ስትሳተፍባቸው ከነበሩ ውደድሮች መካከል የጠረንጴዛ ቴኒስ ይጠቀሳል፡፡
በስፖርቱም ጥሩ ስምና ዝና የነበራቸው በርካታ ተወዳዳሪዎች አሻራቸውን ያሳረፉ ቢሆንም አሁን ላይ ስፖርቱ ትኩረት አጥቷል ትላለች የ2019 የምስራቅ አፍሪካ ጠረጴዛ ቴንስ ሻምፒዮናዋ ማርታ መሸሻ።
በኢትዮጵያ ካሉት 31 የስፖርት ፌደሬሽኖችና ማህበራት መካከል የጠረጴዛ ቴኒስ በፌዴሬሽን ከሚመሩት መካከል ቢጠቀስም ለእድገቱ እምብዛም ትኩረት አልተሰጠውም ትላለች።
በኢትዮጵያ በጠረጴዛ ቴኒስ ብቁ ተወዳዳሪና አሸናፊ የሚያደርጓት ስፖርተኞች እንዳሉ ማርታ ታምናለች።
በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ውጤት ካላቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ተጠቃሽ መሆኗን ገልፃ እርሷም እኤአ በ2019 በስፖርቱ የሴቶች ሻምፒዮና እንደነበረች አስታውሳለች።
እንደ አትሌቲክስ ሁሉ በሌሎችም የስፖርት አይነቶች የኢትዮጵያን ስም ማስጠራት የሚችሉ ስፖርተኞች ቢኖሩም ትኩረት ማጣቱን ተናግራለች።
ለጠረጴዛ ቴኒስ ስፖርት ፍቅር ያላቸው በርካታ ወጣቶች ቢኖሩም በቁሳቁስ እጥረትና በክለብ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚይዙት አካላት ፍላጎት ማነስ የስፖርቱን እድገትና ተወዳዳሪነት ጎድቶታል ነው ያለችው።
ባለፈው ዓመት በተካሄደው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር በተጠባባቂነት ተይዛ እንደበር አስታውሳ፣ ስፖርቱ ትኩረት ካገኘ ለኦሎምፒክ የሚመጥኑ በርካታ ስፖርተኞችን ማፍራት እንደሚቻል ነው የተናገችው።
ስፖርቱን ለማሳደግ ባለሀብቶችና የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ የጠየቀችው ማርታ ለዚህ ስኬት መገናኛ ብዙሃን የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቃለች።