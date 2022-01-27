ለአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ መዲናዋን ውብና ፅዱ ለማድረግ ኅብረተሰቡን ያሳተፉ ተግባራት እየተከናወኑ ነው

አዲስ አበባ፣ ጥር 19/2014(ኢዜአ) አዲስ አበባን ውብና ጽዱ በማድረግ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊዎችን ለመቀበል ኀብረተሰቡን ያሳተፉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የአዲስ አበባ ጽዳት አስተዳደር ኤጄንሲ ገለፀ።
በምክትል ዋና ዳይሬክተር ደረጃ የኤጄንሲው አማካሪ መለሰ ደምሴ እንደተናገሩት፤ የጉባኤውን ታዳሚዎች ለመቀበል ኤጀንሲው ማስፈፀሚያ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር ከተማዋን ፅዱና ውብ ለማድረግ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው።
የከተማዋን ፅዳትና ውበት ለመጠበቅ እድሳትን ያካተቱ ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን በመግለፅ።
ሁሉም የመዲናዋ የመንገዶች ፅዳት ሲከናወን መቆየቱን ገልፀው እንግዶች ያልፉባቸዋል ተብለው ለሚታሰቡ መንገዶች ልዩ ትኩረት በመሥጠት እየተፀዱ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የመንገድ ፅዳት ሰራተኞችም ይህንን ተገንዝበው ከወትሮ ሰዓታቸው ቀደም ብለው በመወጣት በሶስት ፈረቃ ተከፋፍለው ፅዳቱን እያከናወኑ መሆኑንም እንዲሁ፡፡
ኅብረተሰቡ በየሣምንቱ የሚያካሂደውን የፅዳት ንቅናቄ አጠናክሮ እንዲቀጥል እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ጉባኤውን ምክንያት በማድረግ ባለፈው ቅዳሜ በየብሎኩ የፅዳት ዘመቻ መደረጉን አውስተው፤ በመጪው ቅዳሜም መሰል ተግባር እንደሚከናወን አብራርተዋል።
ጎን ለጎንም ኤምባሲዎች ባሉባቸው ክፍለ ከተሞች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የማፅዳትና የማስዋብ ሥራ እየተሰራ መሆኑንም ገልፀዋል።
በየአካባቢው ያሉ የማያገለግሉ የቆሻሻ ቅርጫቶችን የማስወገድና በአዲስ የመተካት ሥራ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የተበላሹ መንገዶችንና የእግረኛ መንገዶችን የማደስና የመንገድ አካፋዮች ልማት ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል።
በየመንገዱ ያሉ የግንባታ ግብዓት ተረፈ ምርቶችን ለማንሳት ከሚመለከተው አካል ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል።
የአፍሪካ ኅብረትና የሌሎች ዲፕሎማሲያዊ ተቋማት መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ የፅዳት ሁኔታ መሻሻል እየታየበት ቢሆንም በቂ የሚባል ደረጃ አልደረሰም ብለዋል።
ኅብረተሰቡ የፅዳት ዘመቻው ንቁ ተሳታፊ በመሆን ከተማዋን በማፅዳት ለእንግዶቿና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የበኩሉን እንዲወጣም ጠይቀዋል።