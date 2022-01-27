ማኅበራቱ ባለፉት ስድስት ወራት ከወጪ ንግድ ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አግኝተዋል

አዲስ አበባ፣ ጥር 19/2014(ኢዜአ) ባለፉት ስድስት ወራት 19 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለውጭ ገበያ ከላኩት የተለያየ ምርት ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘታቸውን የፌደራል ኅብረት ሥራ ኮሚሽን ገለጸ።
የፌደራል ኅብረት ሥራ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ አያልሰው ወርቅነህ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ምቹ የገበያ እድል ተፈጥሮላቸዋል።
በኮሮናና በተለያዩ ምክንያቶች ተቀዛቅዞ የቆየው የወጪ ንግድ አሁን እያንሰራራ በመምጣቱ ማኅበራቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት 19 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ወደ ውጭ ከላኩት 6 ሺህ 714 ሜትሪክ ቶን የግብርና ምርቶች ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ማኅበራቱ ለውጭ ገበያ ካቀረቧቸው ምርቶች መካከል ቡና፣ ሰሊጥ፣ ቦሎቄ፣ የቅባት እህሎች፣ ማር፣ ቅመማ ቅመምና ሌሎች የግብርና ምርቶች እንደሚገኙበት ኃላፊዋ ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት በማኅበራቱ ከወጪ ንግድ ያገኙት ገቢ ከ20 ሚሊዮን ዶላር ያልበለጠ እንደነበርም አስታውሰዋል፡፡
የኦሮሚያ ቡና አምራች ማኅበራት ዩኒየን፣ የይርጋጨፌ ቡና የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒየን፤ የሲዳማ ቡና አምራች ገበሬዎች ኅብረት ስራ ዩኒየን እና አድማስ ሁለገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ዩኒየን ከወጪ ንግድ ገቢ ካገኙ ማኅበራት መካከል ተጠቃሽ ናቸው።
በሌላ በኩል የሀገር ውስጥ ገበያን ለማረጋጋት በአዲስ አበባ ከተማ በተመረጡ 16 አካባቢዎች ላይ የእሁድ ገበያ በማዘጋጀት ማኅበራቱ ከሸማቹ ጋር እንዲገናኙ መደረጉንም ነው የገለጹት፡፡
ይህም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመዲናዋ ነዋሪዎች ጥራቱን የጠበቀ ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ማስቻሉን ተናግረዋል፡፡