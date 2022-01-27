የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም እንዲካሄድ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የተለየ ዝግጅት ተደርጓል

ጥር 19 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም እንዲካሄድ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የተለየ ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በየዓመቱ የህብረቱ ዋና መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን፤ ይሁንና ባለፉት ሁለት ዓመታት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ጉባኤውን በአካል ማካሄድ አልተቻለም፡፡
የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ከሁለት ዓመታት በኋላ ዘንድሮ ዳግም የሚካሄድ ሲሆን፤ የጉባኤው አስተናጋጅ አዲስ አበባም ዝግጅቷን አጠናቃ እንግዶቿን በመጠባበቅ ላይ ትገኛለች፡፡
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ጉባኤው በሰላም እንዲካሄድ ከኮሚሽኑ አመራሮች ጀምሮ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ዝግጅት ተደርጓል።
ጉባኤው በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ ሲደረግ ከነበረው ጫና አንጻር የጸጥታ መዋቅሩ በተለየ እልህና ቁጭት ለጉባኤው ሰላማዊነት ከፍተኛ ዝግጅት ማድረጉንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
በርካታ ኢትዮጵያዊያን ዳያስፖራዎች ወደ አገር ቤት በመምጣት ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን በተግባር እንዳረጋገጡ አንስተው፤ ዳያስፖራዎቹ ያለምንም የጸጥታ ችግር የገና እና ጥምቀት በዓላትን እንዲያከብሩ ፖሊስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን አንስተዋል፡፡
ከዚህ አኳያ ፖሊስ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም እንዲከናወን ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚያደርግም ነው የተናገሩት፡፡
ህብረተሰቡም እንግዶቹን በተለመደ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንዲያስተናግድም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ጉባኤውን እንደምቹ አጋጣሚ በመውሰድ ህገ-ወጥ የገንዘብ ምንዛሬ ለመስራት የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ፖሊስ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚያደርግ ያሳሰቡት ኮማንደር ፋሲካው፤ ኀብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ተሳትፎ በማድረግ ለጉባኤው ስኬት የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
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ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼