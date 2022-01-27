ግብርና ሚኒስቴር በአማራ ክልል ለወደሙ ተቋማት የሚውል የቢሮ ቁሳቁስና የእንሰሳት መድሃኒት ድጋፍ አደረገ

ደሴ፤ ጥር 19/2014 (ኢዜአ ) ግብርና ሚኒስቴር በምስራቅ አማራ በአሸባሪው ህወሓት ለወደሙ ተቋማት ማቋቋሚያ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቢሮ ቁሳቁስና የእንሰሳት መድሃኒት ድጋፍ አደረገ፡፡
የቁሳቁስ ድጋፉ ርክክብ በትናንትናው እለት በደሴ ከተማ ተካሄዷል።
የሚኒስቴሩ ተወካይና የለውጥና መልካም አስተዳደር አማካሪ አቶ ካሳ ሹርኬ በርክክብ ሥነ ሥርዓቱ ወቅት እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የግብርና ተቋማትንና የአርሶ አደሩን የእርሻ መሳሪያ አውድሟል፤ ዘርፏል፡፡
ሚኒስቴሩ የወደሙ ተቋማትን መልሶ በመገንባት ወደ ስራ እንዲገቡ እያገዘ መሆኑን ጠቁመው ለምስራቅ አማራ የግብርና ተቋማት ስራ ማስጀመሪያ የሚሆን ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቢሮ እቃዎችና የእንሰሳት መድሃኒት ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል፡፡
ድጋፉ ለእንሰሳት አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ መድሃኒቶች፣ ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር፣ ፍሪጅ፣ ጠረጴዛ፣ መደርደሪያ፣ ወንበርና ሌሎችም የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆኑን አስረድተዋል።
በተደራጀ አግባብ ድጋፍ ለማድረግ ከአማራና ከአፋር ክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማሪያም ከፋለ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት በክልሉ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የምርምር ማዕከሎችን፣ መስሪያ ቤቶችንና የግብርና ተቋማትን መዝረፉንና ማውደሙን ተናግረዋል።
ከሁለት ሚሊዮን ሄክታር የሚበልጥ መሬትም በመኸር እርሻ እንዳይለማና የለማውም እንዲወደም ማድረጉን ገልጸዋል።
የወደመውን ሰብል በመስኖና በበልግ ለማካካስ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው ግብርና ሚኒስቴር ያደረገው ድጋፍ በደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፤ የኦሮሞና ዋግኽምራ ብሔረሰብ ዞኖች የወደሙ የግብርና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እንደሚያግዝ አስታውቀዋል።
”ለተደረገልን ድጋፍ እናመሰግናለን፣ በችግር ላይም ሆነንም ቢሆን የግብርናውን ዘርፍ ለማነቃቃት በቅንጅት እንሰራለን” ያሉት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሊ ሰይድ ናቸው፡፡