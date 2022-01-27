በድሬዳዋ ከ43 ሺህ በላይ ነዋሪዎች በከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ተጠቃሚ ሆነዋል

ድሬዳዋ ፣ ጥር 19/2014 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የተካሄደው የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔትና የሥራ ፕሮጀክት ከ43 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ማድረጉን የአስተዳደሩ የሥራ ክህሎትና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በድሬዳዋ ሁለተኛ ዙር አገር አቀፍ የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔትና ሥራ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሐ ግብር በመጪው ቅዳሜ ይፋ ይደረጋል፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ ሮቤል ጌታቸው ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ባለፉት አምስት ዓመታት የተካሄደው ፕሮጀክት በድህነት የሚኖሩ ዜጎች ተጠቃሚ ሆነዋል።
“የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ከሆኑት ውስጥ 84 በመቶዎቹ በአረንጓዴ ልማት ሥራ፣ በከተማ ጽዳትና ውበት፣ በጎርፍ መከላከልና የጎርፍ መውረጃዎችን በማጽዳት ሁለንተናዊ ዕድገት አስተዋጽኦ አበርክተዋል” ብለዋል፡፡
የተቀሩት 16 በመቶዎቹ አቅመ ደካሞች፣ መሥራት የማይችሉ፣ ደጋፊና ጧሪ የሌላቸው በቀጥታ ድጋፍ እንደተደረገላቸው አቶ ሮቤል አስረድተዋል፡፡
የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች ከሚያገኙት ደመወዝ በቆጠቡት ላይ ተጨማሪ ሥልጠናና ገንዘብ ተሰጥቷቸው ኑሯቸውን ማሻሻላቸውን ተናግረዋል፡፡
”የፕሮጀክቶቹ ተጠቃሚዎች በማህበረሰቡ ዘንድ አመኔታ ማግኘት ችለዋል፤ በድሬዳዋ የኑሮና የሥራ መስተጋብር ውስጥ በመግባት በአገር ሁለንተናዊ የማህበራዊና የምጣኔ ሃብት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሣትፎና ተጠቃሚነታቸውን እየጨመሩ ናቸው” ብለዋል።
የድሬዳዋ ከተማ የልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት ዳይሬክተር አቶ ሐቢብ ፋራህ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ኅብረተሰቡ ሕይወት ላይ ካመጣው መሠረታዊ ለውጥ ባሻገር የከተማውን ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በማሳደግ ረገድም ድርሻ ማበርከቱን አስረድተዋል፡፡
በፕሮጀክቱ የተገነቡ 30 የጋራና ሁለት የሕዝብ መጸዳጃ ቤቶች ፣100 የመንገድ ዳር የኮንክሪት መቀመጫዎች፣ 50 የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪ በሁለት ትምህርት ቤቶች ስምንት የመማሪያ ክፍሎች መገንባቱን አቶ ሐቢብ አስታውቀዋል፡፡
በከተማዋ በመጪው ቅዳሜ የከተማና መሠረተ-ልማት ሚኒስቴር ከድሬዳዋ አስተዳደር ጋር በመተባበር 83 የተመረጡ ከተሞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ሥራ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሐ ግብር ይፋ ይደረጋል።
በመርሐ ግብሩ የፌዴራል መንግሥት፣ የክልሎች፣ የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል።