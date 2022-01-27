ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን መደገፍ አገርን በዘላቂነት ማጽናት መሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን መቀላቀል አለባቸው

አዲስ አበባ፣ ጥር 19/2014(ኢዜአ) ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን መደገፍ አገርን በዘላቂነት ማጽናት መሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን በስፋት መቀላቀል እንዳለባቸው የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥሪ አቀረቡ፡፡
የብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ “መቶ ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ በመላ አገሪቷ ከሚገኙ ወጣቶች ያሰባሰበውን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ለመከላከያ ሠራዊት አስረክቧል፡፡
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዚህን ወቅት ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ የገጠሟቸውን ጠላቶች አሸንፈው አገር በነጻነት ያቆሙት አንድነታቸውን በመጠበቃቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያን በዘላቂነት አጽንቶ መጠበቅ የሚቻለው ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት በመገንባት ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ፤ ከዚህ አኳያ የመካላከያ ሰራዊቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተቋም መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት እና የአገር ህልውና ጥብቅ ቁርኝት እንዳላቸውም ነው የገለጹት፡፡
አንዳንድ አካላት የመከላከያ ሰራዊቱን በዘር ለመከፋፈል ጥረት ሲያደርጉ እንደሚስተዋል ጠቅሰው፤ “ሰራዊቱ ኢትዮጵያ ነው፤ ማንም በዘር ሊከፋፍለው አይችልም” ብለዋል፡፡
የመከላከያ ሰራዊቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልጅ መሆኑንም ነው የተናገሩት፡፡
ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን መደገፍ አገርን በዘላቂነት ማጽናት መሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን በስፋት እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ወጣቶች ለሰራዊቱ እያደረጉት ላለው ድጋፍም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
ድጋፍ የተደረገው ወጣቶች ኢትዮጵያን ከመበተን ለታደገው የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ መሆኑን የተናገረው ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ዋና ኃላፊ አቶ አክሊሉ ታደሰ ነው፡፡
በቀጣይም ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል፡፡