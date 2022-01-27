የድሬዳዋ ገቢዎች ባለስልጣን በግማሽ አመቱ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ

ድሬዳዋ ጥር 19/2014(ኢዜአ ) በበጀት አመቱ ስድስት ወራት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ ከአሁን በፊት ከነበረው ከፍተኛ ውጤት ማሰመዝገቡን የድሬዳዋ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን አስታወቀ።
አገርን ለማሻገርና መሠረታዊ የልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ግብራቸውን በወቅቱ እየከፈሉ መሆናቸውን ግብር ከፋዮች ገልፀዋል፡፡
የድሬዳዋ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱልሰላም መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በ2014 ግማሽ በጀት ዓመት ቀጥታና ቀጥታ ካልሆኑ ታክሶች፣ ታክስ ካልሆኑ የገቢ ምንጮችና ከመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ከ1 ቢሊዮን 52 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል።
“የተሰበሰበው ገቢ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ታሪክ ከፍተኛው ነው ” ብለዋል።
ገቢው በግማሽ አመቱ ለመሰብሰብ ከታቀደው የ97 ሺ ብር ፤ ከአምናው ተመሣሣይ ወቅት ደግሞ የ53 በመቶ ወይም ከ374 ሚሊዮን ብር በላይ ብልጫ እንዳለው ተናግረዋል፡፡
ምንም እንኳን በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በግብር አሰባሰቡ ላይ ተጽዕኖ ቢፈጥሩም በግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ውስጥ አገርን ለማሻገርና ህልውናዋን ለመጠበቅ ገቢን በትክክል የመክፈል ኃላፊነትን መረዳት ወሳኝ ድርሻ ማበርከቱን ተናግረዋል፡፡
በተጨማሪም የመስሪያ ቤቱ ባለሙያዎች ግብር ከፋዩ ሳይከፍላቸው የተሻገረ ውዝፍ ግብር እንዲከፍሉ በቁርጠኝነት መስራታቸው ለተሰበሰበው ግብር ከእቅድ በላይ መሰብሰብ ሌላኛው ምክንያት መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ከነዚህ ባሻገር ከመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሲሰበሰብ የነበረው ዝቅተኛ ገቢ ላይ የማስተካከያ እርምጃ መውሰዱንና መመሪያዎች መሻሻላቸው ለገቢ መጨመር የራሱ ድርሻ እንዳለው ገልፀዋል፡፡
እነዚህ አበረታች ሥራዎች ቢሰሩም አሁንም የሚሰበሰበው ገቢ ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ሃብት አንፃር ሲነጻጸር በቂ እንዳልሆነም አስታውቀዋል ፡፡
ይህንን ክፍተት በማስተካከል የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብና የህዝብን መሠረታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ አደረጃጀትና አሠራር በመዘርጋትና ንዑሳን ቅርንጫፎች በመክፈት ወደ ስራ መገባቱን ጠቁመዋል፡፡
በተጨማሪም በቀጣይ ስድስት ወራት ወደ ህጋዊ የንግድ ስርአቱ ያልገቡ ነጋዴዎች እንዲገቡ በማድረግ ወደ ግብር ከፋይነት እንዲገቡና የግብር ከፋዮችን ግንዛቤ የማሳደግ ተግባር በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
ግብራቸውን በወቅቱ ሲከፍሉ ከነበሩት ነጋዴዎች መካከል አቶ ፍፁም ዘርአይ አገርን ለማሻገርና ህልውናዋን ለማረጋገጥ ግብርን በወቅቱ መክፈል የዜግነት ግዴታ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“ግብሬን በወቅቱ መክፈሌ የድሬዳዋን ልማትና ሰላም ማረጋገጥ መሆኑን በመረዳቴ በወቅቱ የሚጠበቅብኝን ግዴታ እወጣለሁ” ብለዋል፡፡
“ግብርን በትክክለኛ ሰዓት ሳልዘናጋ መክፈሌ ለራሴና ለማህበረሰቡ ልማት ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ እንዲሰጥ ያግዛል” ያሉት ግብር ከፋይና በትምህርት ዘርፍ የተሰማሩት ባለሀብት ወይዘሮ በሻዱ ዳዲ ናቸው፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን በበጀት አመቱ 2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ እየሰራ መሆኑ ታውቋል፡፡