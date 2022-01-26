የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት 5 ቢሊየን ብር ገቢ ለማግኘት እየሰራ ነው

ጥር 18 /2014(ኢዜአ) የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት 5 ቢሊየን ብር ገቢ ለማግኘትና ለ500 ሺህ ሰዎች የስራ እድል ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽነር ሌሊሴ ዱጋ በክልሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ቅርብ ጊዜ መሆኑን ጠቁመው በክልሉ ባሉት የተለያዩ መስህቦች ተጠቃሚ ለመሆን እየተሰራ ነው ብለዋል።
“ኦሮሚያን ይጎብኙ” በሚል መሪ ሃሳብ የክልሉን የመስህብ ሃብቶች በማስተዋወቅ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግ ኮሚሽኑ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ያሉት ኮሚሽነሯ በፀጥታ ችግርና በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተዳከመውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማነቃቃት የተሻለ ኢኮኖሚያዊ ሚና እንዲኖረው እየተሰራ መሆኑን ተናገረዋል።
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በዘርፉ ሁሉም ደረጃዎች ላይ የስራ ሰንሰለት በመፍጠር 5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት መታቀዱን ወይዘሮ ሌሊሴ ተናግረዋል።
የቱሪዝም ዘርፍ በርካታ የስራ እድል የሚፈጠርበት መሆኑን ያነሱት ኮሚሽነሯ ባለፉት 18 ወራት 22 ያህል የጉዞ ተቋማትን በማቋቋም ወደ ስራ መገባቱን ጠቅሰው በቀጣይ አምስት ዓመታትም በቀጥታ በቱሪዝም ዘርፍ ተጠቃሚ የሚሆኑ 500 ሺህ ሰዎች የስራ እድል ያገኛሉ ብለዋል።
“ኦሮሚያን ጎብኙ” ስንል አንዳንድ ሰዎች የጸጥታ ስጋት እንደሚያነሱ ጠቅሰው ቱሪስቶች ያለ ስጋት እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት።
በተለይም የቱሪዝም ፖሊስ ለማቋቋም ከፀጥታ ተቋማት፣ ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና ከፌደራል ተቋማት ጋር እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ከ2013 እስከ 2022 ዓ.ም በሚተገበረው የ10 ዓመት የልማት እቅዷ ከቱሪዝም ዘርፉ ከፍተኛ ገቢ ለማግኘት ግብ አስቀምጣለች።