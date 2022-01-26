የከርሰ ምድር ውሃን አልምቶ ጥቅም ላይ ማዋል ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አስተዋጽኦ ይኖረዋል – ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ

ጥር 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) “የከርሰ ምድር ውሃን አልምቶ ጥቅም ላይ ማዋል ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አስተዋጽኦ ይኖረዋል” ሲሉ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገለጹ።
በኡጋንዳ ኢንቴቤ እየተካሄደ በሚገኘው ሁለተኛው የኢጋድ የውሃ ጉዳይ የምክክር መድረክ ላይ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እንደተናገሩት፤ በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቃውን የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና በትብብር ማልማት ይገባል።
በተደጋጋሚ የሚከሰተው ድርቅ ለቀጣናው የግጭት መንስኤ ስለመሆኑ ገልጸው፤ ይህንን ችግር ለመፍታት የውሃ ልማት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ውሃ ህይወት በመሆኑ አብዝተን የውሀ ሀብት ልማት ላይ መስራት ይጠበቅብናል” ያሉት ዶክተር ወርቅነህ፤ የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ከተሰራበት ውጤት እንደሚያመጣ ጠቁመዋል።
የውሀ ሀብትን በማልማት የቀጠናውን ሰላምና ደህንነት ከማረጋገጥ ባለፈ ቀጣናዊ ትስስሩን ለማጠናከር የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አመልክተዋል።
“በተናጠል ስንታይ ጠብታ ብንመስልም ከተባበርንና በጋራ መቆም ከቻልን ግን እንደ ውቂያኖስ መግዘፍ እንችላለን” በማለት ገልጸው፤ የቀጣናው አገራት የጋራ የውሃ ልማት ስትራተጂ ነድፈው በትብብር መስራት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።
“ቀጣናው ከፍተኛ የከርሰ ምድር ውሀ ሀብት አለው” ያሉት ዶክተር ወርቅነህ፤ ይህንን ሀብት ለአየር ንብረት ለውጥና ድርቅ መቋቋም እንዲሁም ለሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ማዋል እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በተጨማሪም የከርሰ ምድር ውሀ ሀብትን ለዘላቂ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ማዋል የግድ መሆኑን አመላክተዋል።
ይህን ማሳካት የሚቻለው ዘርፉን በእውቀት መምራት ሲቻል በመሆኑ የአቅም ግንባታ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ በዚህ ረገድ የኢጋድ አባል አገራት የቴክኒክ ብቃትን ማሳደግ የሚችሉ ስራዎችን በትብብር እንዲስሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የኢጋድ የውሃ ጉዳይ የምክክር መድረክ ትልቅ አቅም የሚፈጥር በመሆኑ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
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