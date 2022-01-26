ሀገራዊ ምክክሩ የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ የሕዝቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት-አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ

ጥር 18 /2014 (ኢዜአ) አገራዊ ምክክሩ የታለመለትን ዓላማ በማሳካት ውጤታማ እንዲሆን የሕዝቡ ትብብርና ተሳትፎ በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ጥሪ አቀረቡ።
በኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካ ሃይሎች እንዲሁም የኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል በመሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋለውን ልዩነት እልባት ለመስጠት አገራዊ የምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1265/2014 ተቋቁሟል።
በአዋጁ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ተቋሙን በገለልተኝነት የሚመሩት የዕጩ አባላት ጥቆማም ተካሂዶ ባለፈው ሣምንት መጠናቀቁን ተከትሎ እስካሁን ከተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች በኢሜል፣ በፋክስና በአካል ጥቆማ 632 እጩዎች መቀበሉን ነው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ ያስታወቁት።
የእጩ ጥቆማ ሂደቱን የሚያስተባበር ጽኅፈት ቤት መቋቁሙንና የጥቆማ መስጫ ጊዜውን በማስረዘም የአገሪቱን ብዝሃነት ታሳቢ ያደረገ ሁሉን አቀፍና አሳታፊ የሆነ የጥቆማ ቅበላ ሥራ ለመሥራት ከፍተኛ ጥረት መደረጉንም አስታውሰዋል።
በአዋጁ መሠረት፣ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤና የአፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ለኮሚሽኑ በእጩነት ከቀረቡት 632 ግለሰቦች መካከል የተሻለ ብቃት ያላቸውን 42 ግለሰቦችን በአዋጁ የተጠቀሱትን መሥፈርቶች ተከትሎ መለየታቸውን ገልጸዋል።
ግለሰቦቹ በተለይም ለአገራዊ መግባባት ጉልህ አስተዋጽዖ ማበርከት የሚችሉ፣ የማንኛውም የፖለቲካ አባል ያልሆኑ፣ መልካም ሥነ-ምግባርና ስብዕና ያላቸውና አገራቸውን የሚወዱ መሆናቸውን ከግምት በማስገባት የተመረጡ መሆናቸውን አመላክተዋል።
የተለዩትን 42 እጩ ግለሰቦችን ከሲቪክ ማኅበራት፣ ከኃይማኖት ተቋማትና ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም በማኅበራዊ ሚዲያ የግለሰቦቹን ማንነት በመለጠፍ ከኅዝቡም አስተያየት እንደሚሰበሰብ እና ይህንንም ተከትሎ የተለያዩ ምክክሮች፣ ውይይቶች ከተካሄዱ በኋላ በሂደት ኮሚሽኑን የሚመሩ 11 የኮሚሽነሮች የምርጫ ሂደቱን ተከትሎ ከተከናወነ በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚጸድቅ ይሆናል።
ሕዝቡም ለኮሚሽኑ እጩዎቹን ጥቆማ ሂደት ላይ የነበረውን ተሳትፎ ይበልጥ በማጠናከር ከቀረቡት 42 ግለሰቦች መካከል 11 ግለሰቦች ለመለየትና ከተጠናቀቀ በኋላም ኮሚሽኑ በሚኖረው ሂደት ላይ ዋና ተዋናይ እንዲሆኑ ጠይቀዋል።
የኮሚሽኑ መቋቋም መግባባት ያልተደረሱባቸው ትላልቅ አገራዊ ጉዳዮችን በማንሳትና ግልጽና ተዓማኒነት ያለው ውይይት በማድረግ ዘላቂ መፍትሄዎችን ለማምጣት ወሳኝ መሆኑን ሕዝቡ ግንዛቤውን ሊያሳድግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ይህም በኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባትን በማምጣት ለቀጣይ ትውልድ በአስተማማኝ መሰረት ላይ የተገነባች አገር ለማስረከብ አስተዋጽዖ የሚያደርግ ልዩ አጋጣሚ መሆኑን በመረዳት ሁሉም ለኮሚሽኑ ስኬት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል።
ለእጩ ኮሚሽነርነት ከተጠቆሙት 632 ግለሰቦች መካከል 42 ግለሰቦች በተለያዩ መስፈርቶች መለየታቸውን ገልጸው የተቀሩት ግለሰቦች ኮሚሽኑን በተለያዩ የማስተባበር ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ሊያግዙ ይችላሉ ብለዋል።