የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ከቻይ ሃላፊ ጋር የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ጥራትን ማሳደግ ስለሚቻልበት ሁኔታ ተወያዩ

ጥር 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ከክሊንተን የጤና ተደራሽነት ኢኒሺየቲቭ (ቻይ) ዋና ስራ አስፈጻሚ ጆይ ሁሙሃፊ ጋር የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና አገልግሎት ጥራትን ማሳደግ ስለሚቻልበት ሁኔታ ተወያይተዋል።
ሚኒስትሯ ከቻይ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጆይ ሁሙሃፊ እና የቦርድ አባላት ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነትን ማጠናከር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ መወያየታቸውን ተናግረዋል።
ቻይ የኢትዮጵያን የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና አገልግሎት ጥራት ለማሳደግና አለም አቀፍ የጤና አጠባበቅ መርህን ለማሳካት በሚችልባቸው መንገዶች ዙርያ ምክክር ተካሂዷል ነው ያሉት።
የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ፍኖታ ካርታን ማጠናከርና ድጋፍ መስጠትም የውይይቱ አካል እንደነበር ዶክተር ሊያ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ‼
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ‼
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼