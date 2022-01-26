የእስያና የአፍሪካ አህጉራትን ታሳቢ ያደረገ የቱሪዝም የገበያ እድሎችን ለማመቻቸት ትኩረት ተሰጥቷል

ጎንደር፤ ጥር 18/2014 (ኢዜአ) የእስያና የአፍሪካ አህጉራትን ታሳቢ ያደረገ አዳዲስ የቱሪዝም የገበያ እድሎችን ለማመቻቸት ትኩረት መሰጠቱን የቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
የዳያስፖራው ወደ ሀገር ቤት መምጣት ተቀዛቅዞ የቆየውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ እያነቃቃ መሆኑ ተመላክቷል።
ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ስለሺ ግርማ ለኢዜአ እንደገለጹት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው የቱሪዝም ዘርፍ የእስያና የአፍሪካ አህጉራትን ታሳቢ እንዲያደርግ መታሰቡን አመልክተዋል።
በአፍሪካ የቱሪዝም ገበያ ደቡብ አፍሪካና ኬንያ በቀዳሚነት እንደሚጠቀሱ የጠቆሙት አቶ ስለሺ፤ ኢትጵያም ከዘርፉ ተጠቃሚ መሆን እንድትችል አዳዲስ የቱሪዝም የገበያ እድሎችን በማመቻቸት ዘርፉን የማሳደግ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አመልክተዋል።
የቱሪዝም መዳረሻዎችና አገልግሎቶች ከአህጉራቱ ለሚመጡ ጎብኝዎች ምቹ ለማድረግ እንደሚሰራ አመልክተዋል።
በተመሳሳይ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማበረታታት በሀዋሳ፣ በሲዳማ፣ በሐረር፣ በድሬዳዋ፣ በባሌ፣ በወንጪና በሌሎች የሀገሪቱ ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች በትኩረት እንደሚሰራ አመላክተዋል፡፡
በሀገር አቀፍ ደረጃ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት እንዲመለስና እንዲያንሰራራ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን አመልክተው፤ የዳያስፖራው ወደ ሀገር ቤት መምጣት ተቀዛቅዞ የቆየውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ማነቃቃቱን ተናግረዋል።
ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ የተከሰተው ዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የጸጥታ ችግር የቱሪዝም ዘርፉን ጎድቶ መቆየቱን ያስታወሱት ሚኒስትር ዴኤታው፤ በአማራ ክልል በገና እና በጥምቀት በዓላት አከባበር የዳያስፖራው ተሳትፎና እንቅስቃሴ ዘርፉ እንዲነቃቃ ማድረጉን አስረድተዋል።
ተዘግተው የቆዩት የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የገናና የጥምቀት በዓላትን ለማክበር ለመጡ እንግዶች ክፍት መደረጋቸውን ተናግረዋል።
”የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ዳያስፖራው የሰጠው ምላሽ የሚያኮራ ነው” ብለዋል።
በጸጥታ ችግር ምክንያት ዝግ ሆኖ የቆየው የሰሜን ተራራች ብሔራዊ ፓርክ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ለጎብኚዎች ክፍት መደረጉን የገለጹት ደግሞ የፓርኩ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አበባው አዛናው ናቸው፡፡
ፓርኩ በኢኮ ቱሪዝም ማህበራት ለተደራጁና በአገልግሎት ሰጪነት የተሰማሩ ከ17 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሮ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በጸጥታ ችግር ዝግ ሆኖ በመቆየቱ ተጠቃሚዎቹ ለችግር ተጋልጠው መቆየታቸውን ተናግረዋል፡፡
አሁን ላይ ፓርኩ ለጎብኝዎች ክፍት መሆኑ የአካባቢው የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንዲነቃቃ ከማድረጉ ባለፈ የዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚነት እንደሚያሳድግ ገልጸዋል።
የቱሪዝም ሚኒስቴር በጸጥታ ችግር ምክንያት ተዘግቶ የቆየው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ባለፈው ሳምንት ለጎብኚዎች ክፍት መደረጉን በይፋ ማሳወቁ ይታወቃል፡፡
ባለፉት ሁለት አመታት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአካል መካሄድ ሳይችል የቆየው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከጥር 25 ቀን 2014 ዓም ጀምሮ በህብረቱ ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ይካሄዳል።
በ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የአፍሪካዊያንን አንድነት ይበልጥ በሚያስተሳስርና የኢትዮጵያን ገጽታ በሚገነባ መልኩ እንግዶችን ለመቀበል ዝግጅት መደረጉን ሚኒስቴሩ ማስታወቁ ተመላክቷል።