የአፍሪካ ሕብረት ዋና መስሪያ ቤት ሕንጻ

የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (የአሁኑ የአፍሪካ ሕብረት) እ.አ.አ በ1963 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚ ኮሚሽን (ዩኤን-ኢሴኤ) ሕንጻ በሚገኘው የአፍሪካ አዳራሽ ውስጥ የተመሰረተ ነው።
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስያሜውን እ.አ.አ በ2002 ወደ አፍሪካ ሕብረት የቀየረ ሲሆን፤ በወቅቱ የሕብረቱ አሮጌ ሕንጻ የነበረው የስብስባ አዳራሽ መያዝ የሚችለው ከ500 የሚያንስ ሰው ነበር።
በዚህም ምክንያት የአፍሪካ ሕብረት ስብስባዎችን ለማካሄድ ዩኤን-ኢሴኤ የመሰብሰቢያ አዳራሽን ይጠቀም የነበረ ሲሆን፤ አዳራሹም የሚያስተናግደው 800 ሰው ብቻ ነው።
ይህም የአፍሪካ ሕብረት ስብስባዎችን ሲያካሄድ የተሳታፊዎች ብዛት መሰብሰቢያ አዳራሾች መያዝ ከሚችሉት በላይ በመሆኑ መጨናነቅ እንዲፈጥር በማድረጉ ሕብረቱ ብዙ ተሰብሳቢዎችን ማስተናገድ የሚችል ሕንጻ ለመገንባት እቅድ እንዲይዝና ግዙፍ ህብረቱን የሚመጥን ህንጻ እንዲገነባ አድርጎታል።
አዲሱ የአፍሪካ ሕብረት ሕንጻ ግንባታው እ.አ.አ በ2009 ተጀምሮ እ.አ.አ በ2012 የተጠናቀቀ ሲሆን፤ የሕንጻውን ዲዛይንና ግንባታ ያከናወኑት የቻይናው ቶንጂ ዩኒቨርሲቲ፣ የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ እና የቻይና አርክቴክቸርና ዲዛይን ሪሰርች ግሩፕ የተሰኙ ተቋማት በጋራ በመሆን ነው።
የአፍሪካ ሕብረት ሕንጻ የመሬትና የቀረጥ ነጻ ተመንን ሳይጨምር 200 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የወጣበት ሲሆን፤ ወጪው የተሸፈነው በቻይና መንግስት ነው።
ሕንጻው 112 ሺህ ስኩዌር ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን፤ 2 ሺህ 500 ሰዎችን በአንድ ጊዜ የማስተናገድ አቅም ያለው የመሰብሰቢያ አዳራሽና መካከለኛ ስብሰባዎችን የሚያስተናገዱ አዳራሾችንም ይዟል።
በተጨማሪም 2 ሺህ 500 ሰዎችን የመያዝ አቅም ያለው አምፊ ቲያትር እና የሂሊኮፕተር ማረፊያ ቦታም የያዘ ነው።
የአፍሪካ ሕብረት አዲሱ ሕንጻ ዓመታዊ የሕብረቱ ጉባኤዎችን ከማስተናገድ ባለፈ ለአፍሪካውያንና ዳያስፖራዎች የስብሰባ አገልግሎት ይሰጣል።
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