ከ500 በላይ ምርቶች የሚቀርቡበት የህብረት ስራ ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲፖዚየም በአዲስ አበባ ይካሄዳል

ጥር 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) እህል፣ ጥራጥሬ፣ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ማርና ሌሎች ከ500 በላይ ምርቶች የሚቀርቡበት 9ኛው የህብረት ስራ ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲፖዚየም ከየካቲት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ሳምንት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የህብረት ስራ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የህብረት ስራ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አብዲ ሙመድ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከጥር 25 ጀምሮ ለአንድ ሳምንት እንደሚካሄድ እቅድ ተይዞለት የነበረው ኤግዚቢሽንና ባዛሩ በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ምክንያት ለአንድ ሳምንት ተራዝሟል፡፡
በኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲፖዚየሙ ላይ 138 የህብረት ስራ ማህበራት እና 38 ኢንዱስትሪዎችና ዩኒየኖች ምርቶቻቸውን በማቅረብ እንደሚሳተፉም አረጋግጠዋል፡፡
ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እና 300 የሚጠጉ ተሳታፊዎች የሚገኙበት ሲምፖዚየም የካቲት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በሸራተን አዲስ እንደሚከናወንም ገልጸዋል፡፡
ከ500 በላይ ምርቶች ለግብይት እንደሚቀርቡ በመግለጽ ዝግጅቱ ሸማቹን ከአምራቹ ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
የገበያ መረጋጋት በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ በሚኖረው በዚህ ዝግጅት ከ50 ሺህ በላይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ግብይት ይፈፅማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ምክትል ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
የዘንድሮው የህብረት ስራ ኤግዚቢሽን ባዛር “የህብረት ስራ ግብይት ለሰላምና ለተረጋጋ ገበያ” በሚል መሪ ሃሳብ ይከናወናል፡፡
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