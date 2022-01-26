በአፍሪካ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜውን የሚቀላቀሉት የመጨረሻዎቹ ሁለት አገራት ዛሬ ይለያሉ

ጥር 18/2014/ኢዜአ/ በካሜሩን እየተካሄደ ባለው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ወደ ቀጣዩ ዙር ካለፉ 16 ቡድኖች መካከል ሩብ ፍጻሜውን የሚቀላቀሉት የመጨረሻዎቹ ሁለት አገራት ዛሬ ይለያሉ።
ዛሬ ከሚደረጉት ሁለት ጨዋታዎች መካከል አይቮሪኮስት ከግብጽ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል።
ግብጽ ሰባት ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫን በማንሳት ቀዳሚ ስትሆን፤ አይቮሪኮስት በአፍሪካ ዋንጫ ሁለት ጊዜ ሻምፒዮን በመሆን አምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።
የዛሬው የአይቮሪኮስት እና የግብጽ ጨዋታ ምሽት 1፡00 ሠዓት ላይ የሚካሄድ ይሆናል።
ሌላው የዛሬ ምሽት ጨዋታ ማሊ ከኢኳቶሪያል ጊኒ የሚያደርጉት ሲሆን፤ ምሽት 4፡00 ሠዓት ይካሄዳል።
በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ ያልተጠበቁ አገራት በጊዜ ሲሰናበቱ ግምት ያልተሰጣቸው ደግሞ ብዙ ርቀት መጓዝ ችለዋል።
ለአሸናፊነት ግምት ከተሰጣቸው መካከል ጋና እና አልጄሪያ ጥሎ ማለፉን ሳይቀላቀሉ በመጀመሪያው ዙር ተሰናብተዋል።
ናይጄሪያ 16 ውስጥ መግባት ብትችልም በጥሎ ማለፉ በቱኒዚያ ተሸንፋ ከአፍሪካ ዋንጫ ውጭ ሆናለች።
በሌላ በኩል 2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሕዝብ ያላትና በውድድሩ ብዙም ግምት ያልተሰጣት ጋምቢያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፋ ሩብ ፍጻሜውን መቀላቀል ችላለች።